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珠蔥餅乾好夯！ 平溪農會單日賣兩百包

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區農會更研發珠蔥餅乾，開賣兩年多來一樣是農會的熱賣商品，一日最高可賣出兩百包。圖／觀天下有線電視提供
平溪區農會更研發珠蔥餅乾，開賣兩年多來一樣是農會的熱賣商品，一日最高可賣出兩百包。圖／觀天下有線電視提供

平溪區有名的特產珠蔥，除了清炒來吃，平溪農會更研發珠蔥餅乾，嚴選友善種植珠蔥再加入紅蔥頭及白芝麻，不加任何添加物及防腐劑，開賣兩年多來一樣是農會的熱賣商品，一日最高可賣出兩百包，來包新北珠蔥餅乾配上新北好茶，不只享受也支持在地辛勤小農。

山澗滋養，魔法珠蔥，以珠蔥為原料的「小火車青脆餅乾」，天然蔥香加倍，有著自然的好滋味，這是平溪區農會兩年前開發的在地特色產品，到現在依舊熱賣，很多人會到平溪農會的農村社區小舖或是網路訂購，一次都是一箱一箱的買，單日最高可以賣出兩百盒。

平溪區農會與優質的食品廠合作研發珠蔥餅乾，嚴選友善種植珠蔥再加入紅蔥頭及白芝麻，經過多次嚐試掌握了溫控與烘培製程技術，讓製成的餅乾，蔥香加倍、好吃清爽，且每盒餅乾都有單獨包裝，讓消費者更方便攜帶或與親朋好友分享，不只享受也支持在地辛勤小農。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，一般民眾對於珠蔥的印象多以清炒料理為主，事實上珠蔥特有的香氣非常適合餅乾、麵點及麵包等烘培產品結合，而且為了消費者的健康，堅持無任何添加物，也沒有防腐劑，希望藉由多元化產品開發，讓更多民眾品嚐本地優質農產。

平溪 農會 新北

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