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平溪商圈樂聲飄揚 交響樂團現場演奏

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
新北市平溪魅力商圈邀請到國立臺灣交響樂團進行公益巡演，一開場就是好幾首膾炙人口的樂曲，讓台下男女老少都很有共鳴。圖／觀天下有線電視提供
新北市平溪魅力商圈邀請到國立臺灣交響樂團進行公益巡演，一開場就是好幾首膾炙人口的樂曲，讓台下男女老少都很有共鳴。圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪魅力商圈今(21)日舉辦年度會員大會，防疫措施量測體溫、實名制，酒精消毒不能少，大家也都做梅花座區隔開來，也邀請到國立臺灣交響樂團進行公益巡演，一開場就是好幾首膾炙人口的樂曲，讓台下男女老少都很有共鳴

國立臺灣交響樂團致力於古典音樂之推廣，搭配全台優良演出團隊，深入各社區進行公益巡演，耕耘社區之藝文發展，將音樂帶到臺灣各個角落。

平溪魅力商圈理事長王聖凱說，偏鄉地區要聽到專業音樂家的演出十分難得，藉著今日商圈召開會員大會，把店家聚集起來，也邀請附近居民一同前來，感受一下樂團木管五重奏的魅力。

新北市平溪魅力商圈今(21)日舉辦年度會員大會，參與的會員相當踴躍，防疫措施量測體溫，實名制，酒精消毒不能少，大家也都做梅花座區隔開來，除了例行性開會以外，商圈也邀請到「藝饗室內樂團」進行公益巡演，讓悠揚的樂曲聲，充滿平溪地區。

交響樂團 平溪

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