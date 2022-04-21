「魔鏡」可報故障 龍山寺地下街試行北部首個智慧公廁

北部首個智慧化廁所在台北市龍山寺地下街商圈試行，顧及到疫情蔓延，公廁內每一隔間中都有自動噴灑消毒器，考量到龍山寺地區活動者年齡偏高，也在智慧公廁內洗手台附近容易濕滑地區和無障礙廁所安裝跌倒偵測感應器，若有突發狀況，將透過數據資料回傳，自動通報並進行後續處理。

台北市龍山寺地下街自治委員會會長洪文和說，去年疫情重創萬華，萬華被嚴重汙名化，希望透過智慧廁所洗刷萬華汙名，外界不會再認為萬華是很髒很亂的地方，去年疫情嚴重時一些地下街都有疫情，智慧廁所對龍山寺地下街來說真的意義重大。

台北市市場處表示，為了避免公廁成為防疫破口，龍山寺地下街為防疫及提升商場公廁使用品質，去年度即參與中央經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫「服務有感智慧化公廁管理解決方案」，以AI智慧科技為核心，整合物聯網的技術應用，由大同世界科技股份有限公司執行，為民眾提供智慧化城市的有感體驗，並可運用智慧物聯網的技術整合，達到防疫目標。

市場處表示，龍山寺地下街為經濟部工業局智慧化公廁管理解決方案於北部觀光區首先試行的場域，透過資訊科技的導入，並考量場域的特殊性，針對年齡偏高的民眾，於智慧公廁內部，安裝滑倒偵測感測器，若有突發狀況，將透過數據資料回傳，自動通報並做後續處理。

市場處表示，因應疫情，智慧化公廁內每個隔間都設有自動噴灑消毒液的機器，只要偵測到有人進到廁所，機器就會噴消毒液，民眾使用完後也會自動噴灑消毒液完整消毒，減少接觸感染風險。

另外，智慧公廁還有衛生紙偵測功能，透過衛生紙和裝置的間隔，機器可偵測衛生紙剩餘量，讓人員能即時補充，另外還有智慧化「魔鏡」，可以讓民眾通報廁所是否有故障等狀況。