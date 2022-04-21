物價漲衝擊營養午餐 北市：將調寒暑假弱勢生午餐補助

物價飛漲，台北市營養午餐業者大喊吃不消，有議員接獲團膳業者陳情，若以現在物價飆漲程度，北市營養午餐價格恐要上探70、80元，否則只能調整菜色，學生會吃得比較差，教育局應幫忙資源挹注，且弱勢學童不能因此受影響。教育局承諾會提出檢討方式，另也調高弱勢學童寒暑假午餐補助，從111年度暑假起，從1餐50元提升至65元。

議員王欣儀說，團膳業者反映，合約價趕不上物價上漲，只能調整菜色來因應，甚至有業者說只能提供次級菜，若不調漲午餐費，將不再提供雞腿，肉品也將改成組合肉，小朋友勢必會吃得比以前差，也顯見不堪負荷的食材成本讓團膳業者吃不消。

王欣儀也調閱資料也發現，台中市補助學生午餐費近11億，補助學生數約26萬人，平均一名學生可獲約4千1百元補助；但台北市卻僅補助3.8億元，補助約15萬名學生，平均每位學生僅獲補助2千5百元。

議員吳沛憶表示，北市從民國98年起，補助經濟弱勢學童午餐，對象包括低、中低收入戶、家庭突遭變故的學生以及導師認定有餐費需求者。學期中就一起吃學校的營養午餐，寒暑假則是發午餐補助，物價上漲，對經濟弱勢家庭的衝擊更大。

吳沛憶說，近年部分縣市紛紛調漲弱勢學童的午餐補助，嘉義市去年7月起將午餐券由每餐50元調整70元；台中市今年2月將發放的安心午餐券面額提高至65元；高雄市社會局發放70元的安心餐食券，跟超商合作方案還可換取價值約80元的餐食。北市弱勢中小學生1餐的補助是50元，高中職則是55元。

教育局表示，考量寒暑假學生用餐需求，教育局將研議規劃自111年暑假起，調整寒暑假午餐餐費每人每日補助65元，並包括例假日，會轉入學生帳戶，估計111年度約共需1億9000萬元。

台北市目前營養午餐均價約56元，有業者反映營養午餐價格可能將上探70、80元，但教育局指出，學校每學年與廠商簽訂有午餐供應採購契約，契約期間不調整餐費。

另外，學校辦理下一學年度午餐招標時，由各校午餐供應委員會提供需求，廠商進行報價，再由學校午餐供應委員會進行成本分析，如有漲價需求，透過問卷或適當方式調查家長意願，達到七成的問卷回收，六成的家長同意，再依調整價格辦理招標作業。