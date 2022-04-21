快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

推動土城工業區都更案 華南金廠辦大樓完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
華南金資產公司已在去年底完成自辦都更。圖／新北市都更處提供
華南金資產公司已在去年底完成自辦都更。圖／新北市都更處提供

新北市土城工業區的廠房多已老舊，機能未能符合現代工業生產需求。新北市都更處推動該區都更案總計9件，開發面積約10公頃，其中華南金資產公司已在去年底完成自辦都更，另外中華工程、國泰人壽、安澤建設及勝仁針織等4案目前施工中。

土城工業區位於捷運板南線周邊，土城工業區毗鄰消防局第五大隊頂埔分隊、經濟部工業局土城工業區服務中心及土城工業區郵局，地理區位條件相當良好。但因開發時間較早，現況廠房老舊及機能未能符合現代工業生產需求。

其中，華南金廠辦位於土城工業區內，基地面積約為2200坪，市府於2017年6月核定都更案，去年12月29日領得使用執照，除了是該園區申請都更案完工的首例，也為公股金融機構第一個完成的自辦都更案。本案規劃為2棟大樓，分別為12層華南銀行資訊大樓及15層新式工業廠房大樓，並提供273個停車位。

考量整體都市景觀及環境友善等需求，留設845坪的開放空間，並提供休憩活動及救災作業疏散空間，且解決停車缷貨交通問題等，未來預計創造500個就業機會，評估可帶動土城工業區更新及活化產業的競爭力，對於工業區辦理都更也有示範作用。

華南金資產公司更新前廠房老舊不敷使用。圖／新北市都更處提供
華南金資產公司更新前廠房老舊不敷使用。圖／新北市都更處提供

都更 捷運

延伸閱讀

竹縣建設芎林重畫區 盼健全生活機能

大樓刁難送餐、垃圾清運等防疫工作 高雄市將依法開罰

防疫辛苦被看見 民讚台東夜晚「最美的一盞燈」在這裡

緯創砸21億 蓋高雄研發總部

相關新聞

北市水資中心三闖環評過關 環委要求加強溝通取得土地

台北市衛工處計畫在北市濱江街興建濱江水資源再生中心（汙水處理廠），今三度闖關，環評委員認為，該案占用25%私地，民眾對異...

平溪商圈樂聲飄揚 交響樂團現場演奏

新北市平溪魅力商圈今(21)日舉辦年度會員大會，防疫措施量測體溫、實名制，酒精消毒不能少，大家也都做梅花座區隔開來，也邀請到國立臺灣交響樂團進行公益巡演，一開場就是好幾首膾炙人口的樂曲，讓台下男女老少都很有共鳴。

珠蔥餅乾好夯！ 平溪農會單日賣兩百包

平溪區有名的特產珠蔥，除了清炒來吃，平溪區農會更研發珠蔥餅乾，嚴選友善種植珠蔥再加入紅蔥頭及白芝麻，不加任何添加物及防腐劑，開賣兩年多來一樣是農會的熱賣商品，一日最高可賣出兩百包，來包新北珠蔥餅乾配上新北好茶，不只享受也支持在地辛勤小農。

馬偕150週年紀念郵票 沈禎畫出馬偕精神

今年適逢馬偕博士來臺150週年，中華郵政公司特別發行「馬偕來臺150週年紀念郵票小全張」，畫像作者就是淡江大學文錙藝術中心駐校藝術家沈禎之手，以水墨彩色的方式呈現，賦予生命力與活力，也藉由這次的創作更加了解馬偕對於傳教、教育及醫學貢獻良多。

新北疫情嚴峻 藍綠黨團要求市府說明防疫規畫

新北市議會今天舉行第7次定期會，民進黨團總召集人陳啟能在大會中臨時提出，要衛生局針對目前疫情專案報告，國民黨新北市議員周...

「魔鏡」可報故障 龍山寺地下街試行北部首個智慧公廁

北部首個智慧化廁所在台北市龍山寺地下街商圈試行，顧及到疫情蔓延，公廁內每一隔間中都有自動噴灑消毒器，考量到龍山寺地區活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。