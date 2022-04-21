推動土城工業區都更案 華南金廠辦大樓完工

新北市土城工業區的廠房多已老舊，機能未能符合現代工業生產需求。新北市都更處推動該區都更案總計9件，開發面積約10公頃，其中華南金資產公司已在去年底完成自辦都更，另外中華工程、國泰人壽、安澤建設及勝仁針織等4案目前施工中。

土城工業區位於捷運板南線周邊，土城工業區毗鄰消防局第五大隊頂埔分隊、經濟部工業局土城工業區服務中心及土城工業區郵局，地理區位條件相當良好。但因開發時間較早，現況廠房老舊及機能未能符合現代工業生產需求。

其中，華南金廠辦位於土城工業區內，基地面積約為2200坪，市府於2017年6月核定都更案，去年12月29日領得使用執照，除了是該園區申請都更案完工的首例，也為公股金融機構第一個完成的自辦都更案。本案規劃為2棟大樓，分別為12層華南銀行資訊大樓及15層新式工業廠房大樓，並提供273個停車位。