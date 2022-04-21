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2022新北國際永續論壇推ESG 「新北宣言」獲多企業響應

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市府今上午在舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，除多位國際講者赴現場與會，秘書處長饒慶鈺及多位國際講者也透過視訊參與。記者李成蔭／攝影
新北市府今上午在舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，除多位國際講者赴現場與會，秘書處長饒慶鈺及多位國際講者也透過視訊參與。記者李成蔭／攝影

新北市府今上午舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，市長侯友宜表示，節能減碳不是競爭力，而是生存力，所以近期也協助企業轉型為永續企業，而今日論壇上發起的「新北宣言」已獲多個商會及企業響應，新北要從SDGs到ESG全面永續進行式。

今年論壇今上午於空軍三重一村舉辦，並以「低碳運輸」和「城市領袖永續行動」為主題，吸引線上跟線下來自全球4大洲、6個時區、10個國家、15座城市，還有ITU聯合國國際電信聯盟、UCLG ASPAC城市與地方政府聯合會亞洲分會、GSEF全球社會經濟論壇、Google、MIH開放電動車聯盟、日本智庫等超過20位國際講者與會。

侯友宜指出，「節能減碳」已不再是公益議題，而是生存議題，希望2050淨零碳排放能達成目標，所以近期協助企業轉型為永續企業，論壇特別邀企業家及國際代表一同討論SDGs，同時也發起「新北宣言」，目前已獲台北美國商會、英僑商會、Go Smart全球智慧城市聯盟、ＷeMo、GoShare、iRent、微笑單車等11個單位響應，新北要從SDGs推進ESG。

侯友宜表示，新北從四年前開始以SDGs接軌國際，發表了兩本地方自願檢視報告（VLR），辦理了許多場國際論壇。響應聯合國全球淨零的永續目標，除明年要達到2323無煤城市外，期望在2030年達到公車全面電動化、都市更新或大型開發區納入零碳設計思維等目標。

交通局長鍾鳴時分享，綠能不僅是氣候變遷的解方，更可帶動永續發展，持續推展綠色運輸工具及乾淨能源，包含捷運三環六線、2030年目標達成全市1400輛公車電動化、公共自行車累計使用達5億人次；2021年至2030年期間預計減少16萬公噸CO2，相當於種植1萬3000棵樹。

秘書處長饒慶鈺表示，今年是新北第二年舉辦世界地球日論壇，受到全球永續夥伴熱烈響應，其中更有全球SDGs先驅的芬蘭赫爾辛基市、歐洲綠色之都拉赫蒂市、日本最強永續城市的神奈川縣、成功能源轉型的韓國唐津市，讓整場論壇毫無冷場。

饒慶鈺說明，新北有一系列措施具體實踐永續，並在SDG官網設立「ESG Dialogue」平台，提供ESG活動宣傳、永續講者媒合、場地租借及ESG文章收錄等服務，歡迎民眾一同參與。

新北市府今上午在舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，市長侯友宜及多位國際講者赴現場與會。記者李成蔭／攝影
新北市府今上午在舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，市長侯友宜及多位國際講者赴現場與會。記者李成蔭／攝影
新北市府今上午在舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，市長侯友宜及多位國際講者赴現場與會。記者李成蔭／攝影
新北市府今上午在舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，市長侯友宜及多位國際講者赴現場與會。記者李成蔭／攝影
新北市府今上午在空軍三重一村舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，論壇上發起的「新北宣言」已獲多個商會及企業響應。記者李成蔭／攝影
新北市府今上午在空軍三重一村舉辦「2022國際永續論壇-ing新北永續進行市」，論壇上發起的「新北宣言」已獲多個商會及企業響應。記者李成蔭／攝影

侯友宜 日本

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