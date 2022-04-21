快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

北市抽驗市售蔬果 日本草莓金桔殘留農藥違規

中央社 / 台北21日電

台北市衛生局今天表示，為維護食用生鮮蔬果安全，3月抽驗市售蔬果殘留農藥狀況，共47件產品，其中日本草莓及金桔違規，已要求業者下架。

台北市政府衛生局指出，為維護市售生鮮蔬果安全，抽驗市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、飲料店等處抽販售蔬果殘留農藥狀況，3月抽驗37件國產、10件進口，檢驗結果有2件進口產品違規。

衛生局提供新聞資料表示，抽驗不符規定產品，1件為福岡草莓，檢出3項殘留農藥；1件為金桔，檢出1項不符農藥殘留容許量標準規定，皆為高風險產品，其中草莓抽驗地點為新光三越台北南西店，日本金桔抽驗地點為衡陽路某水果行。

衛生局指出，針對違規草莓產品，因來源廠商位處新北市，除要求業者下架，並把案件移送交新北市衛生局處理，建議依違反食品安全衛生管理法，處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，至於違規金桔產品，已通知下架，因業者無法提供產品來源證明，依食品安全衛生管理法，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，業者販售蔬果應要求並保留賣方提供完整產品交易憑證，且針對產品外箱來源（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利追查不合格產品來源，達到源頭管理。民眾有食品安全衛生問題或消費疑義，可打台北市民當家熱線1999洽詢。

衛生局 抽驗

延伸閱讀

北市檢驗進口蔬果 新光三越福岡草莓農藥超標

4月21日疫情整理包／媒體人周玉蔻臉書公布確診 北市聯醫副總院長確診曾到北市議會

北市聯醫副總院長確診 19日曾到北市議會開會

日外務省民調：逾6成日人主張對中國態度應強硬

相關新聞

北市水資中心三闖環評過關 環委要求加強溝通取得土地

台北市衛工處計畫在北市濱江街興建濱江水資源再生中心（汙水處理廠），今三度闖關，環評委員認為，該案占用25%私地，民眾對異...

平溪商圈樂聲飄揚 交響樂團現場演奏

新北市平溪魅力商圈今(21)日舉辦年度會員大會，防疫措施量測體溫、實名制，酒精消毒不能少，大家也都做梅花座區隔開來，也邀請到國立臺灣交響樂團進行公益巡演，一開場就是好幾首膾炙人口的樂曲，讓台下男女老少都很有共鳴。

珠蔥餅乾好夯！ 平溪農會單日賣兩百包

平溪區有名的特產珠蔥，除了清炒來吃，平溪區農會更研發珠蔥餅乾，嚴選友善種植珠蔥再加入紅蔥頭及白芝麻，不加任何添加物及防腐劑，開賣兩年多來一樣是農會的熱賣商品，一日最高可賣出兩百包，來包新北珠蔥餅乾配上新北好茶，不只享受也支持在地辛勤小農。

馬偕150週年紀念郵票 沈禎畫出馬偕精神

今年適逢馬偕博士來臺150週年，中華郵政公司特別發行「馬偕來臺150週年紀念郵票小全張」，畫像作者就是淡江大學文錙藝術中心駐校藝術家沈禎之手，以水墨彩色的方式呈現，賦予生命力與活力，也藉由這次的創作更加了解馬偕對於傳教、教育及醫學貢獻良多。

新北疫情嚴峻 藍綠黨團要求市府說明防疫規畫

新北市議會今天舉行第7次定期會，民進黨團總召集人陳啟能在大會中臨時提出，要衛生局針對目前疫情專案報告，國民黨新北市議員周...

「魔鏡」可報故障 龍山寺地下街試行北部首個智慧公廁

北部首個智慧化廁所在台北市龍山寺地下街商圈試行，顧及到疫情蔓延，公廁內每一隔間中都有自動噴灑消毒器，考量到龍山寺地區活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。