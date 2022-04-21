北市抽驗市售蔬果 日本草莓金桔殘留農藥違規

台北市衛生局今天表示，為維護食用生鮮蔬果安全，3月抽驗市售蔬果殘留農藥狀況，共47件產品，其中日本草莓及金桔違規，已要求業者下架。

台北市政府衛生局指出，為維護市售生鮮蔬果安全，抽驗市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、飲料店等處抽販售蔬果殘留農藥狀況，3月抽驗37件國產、10件進口，檢驗結果有2件進口產品違規。

衛生局提供新聞資料表示，抽驗不符規定產品，1件為福岡草莓，檢出3項殘留農藥；1件為金桔，檢出1項不符農藥殘留容許量標準規定，皆為高風險產品，其中草莓抽驗地點為新光三越台北南西店，日本金桔抽驗地點為衡陽路某水果行。

衛生局指出，針對違規草莓產品，因來源廠商位處新北市，除要求業者下架，並把案件移送交新北市衛生局處理，建議依違反食品安全衛生管理法，處業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，至於違規金桔產品，已通知下架，因業者無法提供產品來源證明，依食品安全衛生管理法，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，業者販售蔬果應要求並保留賣方提供完整產品交易憑證，且針對產品外箱來源（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利追查不合格產品來源，達到源頭管理。民眾有食品安全衛生問題或消費疑義，可打台北市民當家熱線1999洽詢。