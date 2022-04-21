塭二區空拍對照圖曝光 輔大中正路商圈將翻轉新樣貌

新泰塭仔圳市地重劃拆除工程近尾聲，塭二區最熱鬧繁華的中正路旁老舊建物已拆除，新北市地政局今天公開前後空拍比對圖並表示，捷運輔大站3號出口一帶劃定為商業用地，中間包含一處交通用地，預計未來會成為商業更繁榮、交通更便利的輔大中正路商圈。

新莊中正路因鄰近輔仁大學，又是往來新莊、泰山的主要道路，商業活動相當熱絡，輔大學生基本生活需求都能在中正路上獲得滿足，為輔大商圈的一部分，

地政局表示，在拆除前，中正路上建物多為2至5樓的老舊建物或鐵皮廠房，附近巷弄狹窄，拆除後露出一整片可重新規畫利用的素地。雖然隨著塭仔圳重劃的工程進度，中正路店家搬遷或暫時歇業，但重劃建設後的嶄新面貌，將更值得期待。

地政局表示，未來中正路商圈的土地劃定為第二種商業區用地，可供住宅區與地區性之零售業、服務業及其有關商業活動使用，還有一條縱向、與中正路垂直的30米寬計畫道路貫穿整個商業區，中正路兩旁建物也將退縮10公尺左右，相信會呈現更新穎、更貼近消費者的商圈生態。

此外，捷運新莊線輔大站3號出口周邊劃定為交通用地，將視未來需求，提供停車場、公車總站或城際巴士站等用途使用，重建後繁榮景象明確可期。