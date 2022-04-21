新北區間測速增汐萬路等3路段 5/1起執法
新北市警交通警察大隊今天表示，5月1日起區間測速新增3路段，分別是汐止區汐萬路3段6.2K至11.7K（雙向）、新莊區壽山路（往新莊）、台64線觀音山隧道（往八里）。
新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，新北市計有8處易違規超速路段設置區間平均速率執法設備，其中北宜公路26.2-32.2K、新店區環河路及台64線中和段於今年1月24日執法迄今，整體違規及事故已下降約3成，防制成效良好。
警方表示，針對其他尚未執法區間路段陸續辦理檢定作業，汐止區汐萬路3段6.2K至11.7K（雙向）、新莊區壽山路（往新莊）、台64線觀音山隧道（往八里）已於近日完成檢定，預計5月1日起執法。
警方呼籲，區間測速路段保持穩定正常行駛速度、行經彎道確實減速，平均速率即可低於速限，科技執法主要是遏止惡性違規肇事，減少交通風險，降低交通事故傷亡為目標，如仍有嚴重超速即予以舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言