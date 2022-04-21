淡古在日本警官宿舍辦舞蹈比賽 免費還有獎品拿

每年的4月29日是世界舞蹈日，新北市淡水古蹟博物館將於4月29日下午2時至下午4時30分在淡水日本警官宿舍舉辦「世界舞蹈日+日宅尬舞趣」活動。淡古博物館表示，活動不只報名免費，還有獎品可拿，歡迎民眾報名。

淡水日本警官宿舍位於新北市淡水區中正路12巷5號，興建於日治初期，是新北市僅有1間的高階警官宿舍，最值得一看的建築特色不少，包括結合西洋式上下懸窗的雁形式氣窗、國民政府時期淡水分局長孫肇特別為了愛跳舞的太太而加寬的緣側，還有後院的專屬防空洞。

活動當天既是世界舞蹈日，宿舍又曾住過1名愛跳舞的警官太太，為了紀念他們及增添趣味性，活動規定參賽者得身著蓬蓬裙或自行裝扮，參賽順序及曲目採抽籤制，獲電玩遊戲最高分的優勝組可得肩頸按摩器，另增設最佳造型獎，可獲文創禮盒，其餘可帶回參加獎。

淡古博物館表示，活動預計在4月25日中午12時在淡古官方網站免費開放報名，限量10組，每組須2人共舞，1人代表報名即可，歡迎有興趣的人報名參加。

淡古館長黃麗鈴說，「淡古近年來以節慶活動推出各種特色文化活動，加強博物館的活化運用，這次結合時下最夯的電動遊戲及歷史故事，舉辦別開生面的跳舞比賽，邀請大家一起到古蹟來尬舞。」