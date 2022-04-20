新北市圖推居家照護讀想包 線上辦證宅配到府

中央社 / 新北20日電

新北市立圖書館今天表示，配合COVID-19確診者居家照護計畫，推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務，線上辦證、書籍宅配到府，讓市民除生活照護也閱讀好書，調整身心健康。

新北市立圖書館館長王錦華今天在市政會議以「圖書館不只是圖書館」專題報告，並公布今天起推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務。

他說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未平息期間，居家照護民眾可透過線上快速申請辦借書證，享有5大主題「讀享包」宅配到府服務，透過閱讀的心靈雞湯，轉化心情並減輕不安壓力。

王錦華表示，市圖因應疫情變化，推出各種多元安心閱讀服務，包括「新北E書房」一站式線上學習網站，免費提供數10萬冊電子書讓民眾無接觸借閱，去年6月上線迄今，總利用人次超過110萬人次。

新北市教育局長張明文說，網路近期流傳文章提及「所有確診者公共足跡，幾乎沒人去過書店、圖書館」，雖是茶餘飯後的話題，實際上，教育局與文化局都在各地與校園協力推動閱讀活動。

市圖分析，會利用圖書館的，以性別區分女性占6成、年齡區分30歲至49歲的青壯年占4成6、約4成是學生及上班族；到圖書館的民眾，7成是借書、看書，有3成是參加聚會等非閱讀活動。

新北市長侯友宜聽取報告後表示，圖書館不停蛻變，以智慧科技、亮麗空間及更多據點服務市民，閱讀是城市發展最重要的建設。

他說，新北市圖不只是閱讀、借書及自修的地方，同時也是終身學習、接觸新知、體驗科技的場所，還有社會關懷、照顧弱勢的功能。

圖書館 居家照護

延伸閱讀

台中居家照護後天實施 市長盧秀燕卻擔心這件事

居家照護首日！北市:會發圖卡給里長 防疫計程車絕對夠

高雄版居家照護計畫 以2歲以上、70歲以下為主對象

北市確診個案居家照護上線首日 關懷包量能短缺

相關新聞

台北貓空茶會因應疫情升溫停辦 購票民眾可全額退費

台北市觀光傳播局今天表示，因應疫情持續升溫，23日的台北貓空茶會將停辦，售票平台也會全額退費給購票民眾。

板橋車站北側廣場多處補丁 工務局：爭取經費修復

板橋車站每日人來人往，新北市議員葉元之指出，車站北側廣場的人行道磁磚多處破損，補丁到處都是，板橋車站是新北市的門面，且現...

中央規劃在淡水蓋1712戶社宅 新北議員質疑沒評估區域機能

中央規劃在新北市淡水區設置2處社宅，新北市議員陳偉杰指出，中央不但灌水增戶數衝業績，更不管區域規劃和地方生活機能跟不跟得...

餵食野鴿糞便滿地 北市十個月來僅罰4件

餵食野生動物可能造成動物群聚，剩餘食物殘渣也會導致環境髒亂、引發人畜共通疾病的風險。議員潘懷宗就指出，台北市的公園內常有...

快篩試劑短缺 新北國民黨團呼籲中央盡速補足

疫情升溫，民眾搶買快篩試劑。新北市議會國民黨團今日舉辦記者會，呼籲中央不要讓新北市民買不到快篩試劑，淪為二等公民。書記長...

安居樂水新北論壇 5月12日邀各界探討新北治水經驗

新北近來持續改造境內流域，過程中也累積不少成果，新北水利局規畫在5月12日上午9時舉辦「安居樂水 新北論壇」，要將新北近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。