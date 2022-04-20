影／戲春大稻埕22日登場 主題日迪化街成無圍牆博物館

邁入第六年的「戲春大稻埕」將於22日登場，大稻埕創意街區發展協會副理事長吳孟寰今天說，5月7、8日活動最後兩天，大稻埕迪化街將有15個地點呈現掌中戲、黃梅調等表演，參觀民眾可以自己規劃路線和參觀內容，讓民眾可以像逛遊樂園一樣在大稻埕感受戲劇魅力。

大稻埕創意街區發展協會表示，2022年戲春大稻埕將於4月22日至5月8日舉行，今年邁入第6年，邀請大家來「看戲」、「聽戲」、「玩戲」、「作戲」，這次活動透過偶戲導覽、工作坊、講座、展覽，動靜皆可、老少咸宜，希望讓民眾沉浸在大稻埕這座無圍牆博物館中。

大稻埕創意街區發展協會理事長周佩蓉說，過去六年協會和在地合作，無論是店家與空間，一起把戲與曲帶回大稻埕，這次活動的看戲部分將透過導覽員說故事及國寶大師陳錫煌的弟子賴泳廷操偶了解廖添丁的故事。

協會表示，5月7、8日活動最後兩天，從早上到下午，協會將打開大稻埕15個後花園秘境，邀請掌中戲、舞蹈，及大稻埕戲苑藝研班師生如黃梅調、歌仔戲、南管元素結合老屋天井、咖啡廳、老屋旅館、酒館、騎樓等，讓大家如遊樂園一般在大稻埕感受戲劇魅力。