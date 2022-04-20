板橋車站北側廣場多處補丁 工務局：爭取經費修復

板橋車站每日人來人往，新北市議員葉元之指出，車站北側廣場的人行道磁磚多處破損，補丁到處都是，板橋車站是新北市的門面，且現在市府正在推動「府中雙城」計畫，希望相關單位能重視盡快改善。新北市工務局表示，會請養工處跟板橋區公所、台鐵辦理會勘，協助爭取經費修復。

葉元之認為，板橋是新北市的門面，也是市府的所在地，但板橋車站北側廣場的人行道磁磚竟有10多處補丁，不僅容易跌倒造成危險，也影響民眾對板橋的印象。

葉元之說，市府最近推動「府中雙城」計畫，要改善板橋府中地區的人行道，他希望市府也能將板橋車站北側廣場的人行道納入，進行整體改善。