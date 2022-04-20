髒亂點變花園 淡水興仁里志工齊心維護

新北市淡水區興仁里興仁路103巷與101巷交叉路口，有一座相當美麗的綠美化公園，原本堆放垃圾廢棄物的髒亂點，經里長盧仁澤向環保局申請並進行綠美化工程，目前是讓居民休閒的好去處，而里環保志工也會定期清理維護公園裡的環境。

里長盧仁澤表示，這一座公園面積大約有三百平方公尺，過去除了雜草叢生，還常常被堆滿許多的垃圾及廢棄物，相當髒亂，也造成社區當中的環境衛生問題，因此里長向環保局申請綠美化，經過一翻整理，成為現在美麗的小公園。

里長盧仁澤指出，這一座小公園內有種植羅漢松、仙丹花、月橘以及許多的矮灌木，加上步道還有季節花卉，讓不少外地來的遊客看到此景也會停下腳步拍照。

里環境志工就說，他們每個星期都會來巡視整理環境，希望可以將這社區美麗的小花園維護好環境，不僅是給社區居民有綠美化公園可以使用，也讓來到興仁的民眾體驗到社區的用心經營。