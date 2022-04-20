企業捐三百桶消毒酒精 助淡水分局防疫
新冠疫情國內本土確診案例連續好幾天都超過一千例以上，新北市淡水區民間企業的一品香品牌旗下的啤酒大學及噶瑪蘭興業，捐三百大桶，共1200公升的消毒酒精要捐給淡水警分局，幫助警察在防疫工作上能夠更安全也更安心。
啤酒大學洋酒連鎖專賣店經理黃國玲表示，過去在疫情期間，警察不只是做好人民保母工作，每天接觸許多人群，還得協助防疫疫調的重大任務，因此消毒酒精的使用量一定會增加許多，而這次協同噶瑪蘭興業，購置了來自國家隊酒精製造商的消毒酒精，捐助淡水警分局提供防疫物資的幫助。
警除了維護治安及交通外，更要協助防疫工作，身處第一線直接面對民眾，增加染疫的風險。
淡水警分局表示，在這場與病毒的戰役中，員警扮演的角色極為艱鉅且壓力，感謝民間企業力挺捐贈防疫物資，提升第一線執勤員警防疫能量，讓同仁有完善的防護措施，繼續守護社會治安及執行防疫工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言