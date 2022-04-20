本土疫情延燒 瑞芳公所成立照護關懷中心

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
疫情升溫，瑞芳區公所成立照護關懷中心，民眾有需求都可以撥打專線02-24975492。 圖／觀天下有線電視提供
疫情升溫，瑞芳區公所成立照護關懷中心，民眾有需求都可以撥打專線02-24975492。 圖／觀天下有線電視提供

目前瑞芳地區疫情升溫，約有兩百多人進行居家隔離，為提供給居家隔離者更完善的照護服務，瑞芳區公所成立照護關懷中心，提供各項需求服務，另外也備有物資可以提供，如民眾有需求都可以撥打專線02-24975492。

因應國內疫情升溫，新北市啟用居家照護關懷中心，瑞芳區公所也於二樓成立關懷中心，設有環保組，秘書組，民政組，社會組，衛生組等編組，為了讓無症狀或輕症確診者，在家能夠得到妥善的照顧，啟動居家照護計畫。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋說，居家照護關懷中心的成立，主要執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。

民政災防課長林淑賢表示，除了市府經發局會根據居家檢疫名單，在24小時內配送關懷箱，另外有還在等候衛生單位通知的居家隔離者，區公所也備有一些乾糧物資，以提供不時之需，希望有需要的民眾可以多加利用。

居家隔離 瑞芳 居家照護

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