瑞芳東和里共餐防疫 包便當、採梅花座
目前國內疫情升溫，瑞芳區東和里今(20)日銀髮共餐依舊不間斷，除了做好量測體溫，實名制，現在要參加共餐除了疫苗要打好打滿，座位採梅花座，大多的民眾還是選擇打包便當外帶，打包便當數量大約70個左右，就是要避免群聚。
瑞芳東和里的銀髮共餐志工一早就手忙個不停，今天的菜色有炸魚，肉片，煎荷包蛋，青菜等等共五菜一湯，看起來相當豐盛，到了中午用餐時間，陸陸續續有民眾到來，不過因為疫情升溫，很多人都打包便當外帶，暫時避免群聚用餐了。
東和里長周樹木說，因為國內疫情升溫，雖然銀髮共餐繼續辦理，但防疫措施還是要做到位，用餐座位也採用梅花座方式，不過，大多數的民眾還是會選擇外帶便當回家吃，比較安全。
今天來共餐的人，約八成都是外帶便當，也有民眾自備餐盒來盛裝，民眾也說雖然有打了三劑疫苗，但為了保護自己也保護別人，目前暫時採外帶便當的方式，或是乾脆就先不參加共餐。
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