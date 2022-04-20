三芝區複合式防災演練 實況模擬超逼真

三芝區公所於八仙宮前廣場進行「111年三芝區複合式防災演練」，模擬發生颱風侵襲及台灣北部地區山腳斷層發生芮氏規模6.6強烈地震後的因應對策，並於防疫期間開設避難收容處所的演練，演練過程逼真，為隨時突發的自然災害提前做好應變準備！

演練真實呈現颱風造成積淹水和土石坍塌，及地震衍生多處房屋傾倒損毀致民眾受傷受困和橋樑道路損壞等複合式災害，公所成立災害應變中心與警義消、防災社區及防災企業等民間力量和各相關單位合作，於短時間克服艱難、完成各項應變及救援任務。

區長王立文表示，大規模的天然災害經常以複合型態發生，如何做到最快的反應與最適當應變，就必須平日做好萬全準備，透過日常的演練，針對可能發生的災難類型，並掌握可運用的資源，擬定完備的行動方案，目的要讓災害真的發生時，財物損失及人員傷亡能減至最低，確保人民生命財產的安全。