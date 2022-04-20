永和河濱公園車道毀損害民眾自摔 水利局：已緊急修復

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市水利局表示，該路段是汽機車道，因自來水公司施工，重車多次經過導致損毀，水利局已緊急修復。圖／羅文崇提供
新北市水利局表示，該路段是汽機車道，因自來水公司施工，重車多次經過導致損毀，水利局已緊急修復。圖／羅文崇提供

永和河濱公園是在地休憩場所之一，新北市議員羅文崇指出，近日有民眾上網PO文，騎自行車經過下坡路段因有高低落差摔傷，要求市府應檢視所有自行車道的安全性。新北水利局長宋德仁表示，會協助申請國賠，該路段是汽機車道，因自來水公司施工，重車多次經過導致損毀，水利局已緊急修復。

羅文崇表示，當事人因為晚間路燈昏暗，加上水泥路面剝落，導致發生意外事故，當場摔傷昏迷，幸虧有熱心民眾幫忙喚醒並叫救護車緊急送醫，才讓當事人得到即時的救治。且不少民眾也留言表示，路面毀損的情況已經持續很長一段時間，都沒有相關局處前來修繕，最後才造成意外發生。

羅文崇認為，雖然高灘處已緊急做路面修繕的處理，然而高灘處應該要加強河濱地區的道路修繕工作，不能都等到民眾發生意外後才進行補救措施，而是應該防患於未然，事先做好修繕的工作以保障民眾的使用安全，也要協助民眾申請國賠。

水利局長宋德仁表示，這條路其實是汽機車道，因自來水公司要施作疏通管工程，重車多次經過，才讓路面被壓壞、有毀損的狀況，目前已經緊急修復，因自來水公司的工程要到2025年才完工，已要求施工單位在施工期間，要負起為禍管理的責任，完工後也要將該條車道修復完成。

宋德仁說，因在地許多民眾也會利用這條道路通行，會在周邊設置告示牌，提醒民眾經過此路段，不要騎自行車，會勸導以牽車的方式，針對檢視自行車道安全性部分，預估需要花費1個月的時間。

新北市議員羅文崇指出，近日有民眾上網PO文，騎自行車經過下坡路段因有高低落差摔傷，要求市府應檢視所有自行車道的安全性。圖／羅文崇提供
新北市議員羅文崇指出，近日有民眾上網PO文，騎自行車經過下坡路段因有高低落差摔傷，要求市府應檢視所有自行車道的安全性。圖／羅文崇提供
羅文崇認為，該路段明顯被損壞，應該盡快修復。圖／羅文崇提供
羅文崇認為，該路段明顯被損壞，應該盡快修復。圖／羅文崇提供

車道 自行車

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