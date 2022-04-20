中央規劃在淡水蓋1712戶社宅 新北議員質疑沒評估區域機能

中央規劃在新北市淡水區設置2處社宅，新北市議員陳偉杰指出，中央不但灌水增戶數衝業績，更不管區域規劃和地方生活機能跟不跟得上，淡水交通壅塞狀況還沒解決，就急著要讓社宅政策達標。新北市城鄉局表示，相關意見會與中央反映。

陳偉杰指出，淡海新市鎮興建的「淡海安居」以及「淡金安居」，原本規劃1500戶，其中「淡海安居」就發現「當初規劃」和「實際興建」的不同。原規劃840戶，規劃面積7410平方公尺，最後開發面積提升到1萬5千平方公尺，戶數也拉高到1140戶。

陳偉杰質疑，淡海安居社宅周邊進行中的建案有13案，約增加1萬7171戶，估算未來5年會再增加超過5萬人，城鄉局要注意當地機能是否跟得上人口的移入，尤其是交通。現在淡水只有台2線對外聯繫，已經每天塞車，淡北道路也不知何年何月才能動工，對於淡海新市鎮的規劃，城鄉局要積極跟內政部重新檢討評估。

城鄉局表示，中央規劃淡海新市2鎮處社宅總計1712戶，目前正辦理統包工程中，後續涉及建照及交通影響評估審查等行政程序本府將予以把關，地方相關意見亦將持續反映予中央納入考量。

另外，市議員江怡臻認為，新北市房屋需求很高，卻沒有辦法用更優惠的價格讓民眾承租，呼籲市府可以研擬補貼措施，或以多元方式計算以降低租金，讓家庭所得較低的民眾可以用更優惠的價格承租，保障民眾住的需求。

城鄉局長黃國峰指出，現在的定價方式行之有年，但是也會同步評估更好的做法，重點是政策要達成預期的效果，未來也會考量新北市的特殊性，去提出更多元的價格標準。

黃國峰表示，目前土城、樹林、三峽、鶯歌總共900多戶完工，另外正在興建以及未來要興建的大概有4000多戶，未來總共會有5000戶的社會住宅；江怡臻指出，希望市府聯手中央做好週邊環境規劃，包括交通、就學、綠地，讓整體居住品質提升。