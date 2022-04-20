新北：身分證同時有5和1數字 看技能競賽拿好禮

中央社 / 新北20日電

新北市政府4月30日舉辦技能競賽進行翻糖蛋糕、奶油蛋糕裝飾、咖啡拉花等專業競技，為迎接五一勞動節，觀賽民眾身分證同時有5及1數字者，能參加打卡換限量好禮活動。

根據市府勞工局發布的新聞稿，局長陳瑞嘉表示，歷屆新北市技能競賽皆獲得廣大迴響，今年競賽項目除了「奶油蛋糕創意裝飾」及「翻糖蛋糕」，也首次加入「咖啡拉花」，競賽總獎金更是高達新台幣55萬元，吸引全國各地超過270組的選手齊聚新北一決高下。

他表示，同時為了歡慶勞動節，現場規劃了餐飲業專案徵才、大師講座、烘焙及咖啡產業主題展覽，民眾到場觀賽若身分證同時有5及1兩個數字，還能參加打卡換限量好禮等系列活動。

新北市政府職業訓練中心表示，民眾除可欣賞專業競技的精彩表現，現場還特別邀請咖啡拉花冠軍林紹興現場教學，另外還有6至12歲的小朋友與家長共同參與的「小小職人蛋糕師體驗活動」，兩項活動皆為免費參與，名額有限，請手刀線上報名，額滿為止。

咖啡

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