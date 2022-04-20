議員指民眾餵食野鴿影響環境 北市府：取締開罰

北市議員潘懷宗指出，接獲陳情，市民大道附近公園常有民眾餵食野鴿，導致環境髒亂等狀況。北市公園處今天表示，會持續加強取締，針對累犯將與警方合作調個資後裁罰。

新黨籍北市議員潘懷宗發布質詢稿指出，接獲陳情，公園內常有野鴿群聚，像市民大道附近的昌隆198公園就常有民眾餵野鴿，經統計，北市野鴿集中地點多位於公園，加上民眾餵食，引發環境髒亂。

他說，調資料發現，北市府針對公園內餵食野生動物，去年6月至今年3月，公園處僅開罰4件，像野鴿群聚可能造成環境衛生、疫病傳播等狀況，相關局處應研擬具體辦法遏止野鴿群擴大。

台北市政府公園路燈工程管理處回應，針對民眾在公園內餵食野鴿行為，因公園巡查員到場時，餵食野鴿民眾早已離去，較難立即取締，且開立罰單需個人資料，但巡查員沒相關權力，造成裁罰困難。

公園處表示，近期已持續針對公園等處加強取締民眾餵食野鴿狀況，若發現餵食者是累犯，將會同警方取得個人資料後裁罰。

公園處指出，民眾餵食除造成野鴿數增加外，鴿糞及飼料會造成環境衛生等，考量民眾可能以愛惜動物心態餵食，會先勸導再開單。依「台北市公園管理自治條例」，餵食野鴿可裁罰新台幣1200元至6000元，並視現場狀況提高裁罰金額，呼籲民眾不要餵食野鴿。

動保處表示，近年有持續宣導民眾不要餵食野鴿，並依鄰里需求，辦理說明會、宣導品，盼減少民眾任意餵食野鴿行為，遇野生動物應遵守「不干擾、不接觸、不餵食」原則。