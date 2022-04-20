永和推企業防災與信義房屋簽MOU 共同打造宜居韌性城市

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
永和區長陳怡君與信義房屋店長仁愛公園店長陳明堂共同簽署防災合作備忘錄（MOU），當災害來臨時相互合作，協力投入災害預防及整備應變工作。圖／永和區公所提供
永和區長陳怡君與信義房屋店長仁愛公園店長陳明堂共同簽署防災合作備忘錄（MOU），當災害來臨時相互合作，協力投入災害預防及整備應變工作。圖／永和區公所提供

為提升地區防救災量能，永和區公所今與在地企業信義房屋仁愛公園店簽署防災合作備忘錄（MOU）。公所表示，信義房屋是第5個參與企業防災的企業，平時共享防災資源，災害來臨時能夠彼此自助互助，將使永和的災害防救網能夠更加完善，提供居民安全、安居、安心的三安家園。

永和區公所說明，今年公所邀請信義房屋仁愛公園店成為防災企業，雙方簽署防災合作備忘錄（MOU），當災害來臨時相互合作，協力投入災害預防及整備應變工作。

今日在新北市里長聯誼會總會長許承揚與永和所有防災社區里長們見證下，由永和區長陳怡君與信義房屋店長仁愛公園店長陳明堂共同簽署，期望透過企業防災推動，串聯企業、社區與公部門跨界資源，共同打造永和成為一座安全宜居城市。

許承煬表示，永和地狹人稠，一旦發生災害，後果不堪設想，幾個自主防災社區的里辦公處，包括竹林里、秀林里、光明里、福和里、永貞里及豫溪里，平日就積極配合公所防災合作，樂見更多在地企業投入防災能量，回饋地方防災工作，強化城市防災整備。

陳明堂表示，信義房屋長期關心公共事務並積極回饋社會，也感謝社會支持讓公司得以茁壯，公司除了去年疫情期間在疫苗接種站無償搭設帳篷外，未來也將持續投入永和地方公益，取之於社會、用之於社會，以善盡企業的社會責任。

陳怡君表示，公所自2008年起致力推動企業防災合作，信義房屋是第5個與永和區公所簽署備忘錄的在地企業，面對本區多元複合型災害，企業參與防災儼然是一股強大的助力，誠摯邀請永和在地企業都能加入企業防災的推動，平時共享防災資源，災害來臨時能夠彼此自助互助，提升防救災能量。

永和區長陳怡君與信義房屋店長仁愛公園店長陳明堂共同簽署防災合作備忘錄（MOU），當災害來臨時相互合作，協力投入災害預防及整備應變工作。圖／永和區公所提供
永和區長陳怡君與信義房屋店長仁愛公園店長陳明堂共同簽署防災合作備忘錄（MOU），當災害來臨時相互合作，協力投入災害預防及整備應變工作。圖／永和區公所提供

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