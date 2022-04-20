餵食野鴿糞便滿地 北市十個月來僅罰4件

餵食野生動物可能造成動物群聚，剩餘食物殘渣也會導致環境髒亂、引發人畜共通疾病的風險。議員潘懷宗就指出，台北市的公園內常有民眾餵食野鴿，造成滿地髒亂及鴿糞，從去年6月至今北市府只開罰4件，根本無濟於事。動保處回應，近年持續宣導、辦理說明會，逐漸少野鴿數量；公園處說，雖然處罰困難，不過近期仍加強取締，會同警方取得個資開罰，盼能減少民眾餵食行為。

北市動保處2020年委託台大調查，盤點北市75處野鴿群聚地，以關渡宮的371隻最多，其次是大安森林公園222隻，而前20處中，一半以上是公園廣場。潘懷宗指出，公園內時常可見 民眾餵食野生動物，除引發環境衛生問題外，更可能對動物造成影響，北市府去年6月起針對在餵食野生動物開罰，但10個月來公園處僅開罰4件。

潘懷宗表示，餵食殘渣僅若未清除，僅仰賴環保局協助開罰，北市2018年起迄今，餵食動物汙染環境遭開罰有153件，但也無濟於事；部分民眾濫用愛心灑滿食物餵養鴿群，助長鴿群增生、孳生蟲鼠，民眾投訴滿地麵包屑也多日未處理，更遑論如何取締餵食鴿鳥引發髒亂與噪音等問題，甚至壓迫珠頸斑鳩等原生族群生存，市府應研擬具體方案遏止野鴿族群擴大。

另外，北市動物收容空間不足，潘懷宗說，動保處5年來收到的野鴿投訴問題多達1648件，成了「動物救援」大宗，收容野鴿數從2018年至今累積3567隻，認養數僅662隻，收容所中野鴿竟剩56隻，質疑其餘野鴿是否皆為自然死亡。

對此，動保處表示，近年都有持續宣導勿餵食野鴿，並依鄰里需求，辦理宣導說明會，製作宣導品，盼減少民眾任意餵食野鴿習慣，逐漸讓野鴿族群數量減少，若遇野生動物應遵守「不干擾、不接觸、不餵食」，因人類餵食會讓野生動物族群增加，若數量增加會導致原本棲地無法負荷，野生動物就會擴張到民眾所居住環境及地點。

公園處表示，針對民眾在公園內有餵食野鴿行為，因公園巡查員到場時，餵食野鴿民眾早先離去，較難立即取締，且開立罰單需有個資，但公園處巡查員無強制取得個資的權力，這是罰處上的困難，不過近期都有持續加強取締，針對累犯，將會同警察取得個資開罰。