中和世紀皇家關懷據點揭牌 首創社區銀髮俱樂部先修班

新北市中和區世紀皇家公寓大廈銀髮俱樂部3.0、社區照顧關懷據點今揭牌，市長侯友宜表示，長者及孩童在社區內就能獲得社福照顧，可以在地安養樂活；社區管委會執行長陳世鴻說，社區每天有不同時段課程供長者選擇，還與社福機構及耕莘醫院資源整合，讓長者有全方位照護。

侯友宜今至世紀皇家公寓大廈參加銀髮俱樂部3.0揭牌活動，除說明新北長者社福政策目標外，也了解該社區「銀髮俱樂部先修班」辦理情況，還在現場與長者一同健體活動，場面相當歡樂與溫馨。

侯友宜說明，新北市推動「在地安養、在地樂活」，有了銀髮俱樂部3.0這樣的社區照顧關懷據點，長輩跟孩童在公寓大廈中就能隨時得到社福照顧，有什麼事情一通電話就可以獲得協助，這也是社區互助的力量，當然其中必須有政府機關協助，讓長者可以安居享受生活。

陳世鴻認為，現在許多青年在外成家立業後就不會回社區與父母同住，像他們社區有574戶，最快10年後就將成為大型養老院，所以他們一直設法讓長者能得到關懷，但過去因為法令限制的關係無法獲補助，感謝新北市府有聽到需求，也成為第一個將社服照護相關補助挹注到公寓大廈的縣市政府。

陳世鴻表示，其實公寓大廈有很多空間及資源，包含社區內的休閒空間及設施，現在他們成立社區照顧關懷據點，除有送餐服務，每周上午下午都有體健課程供長者參加，防止長者失智及保持身心健康。

參與活動期間不只都會量測體溫，也提供量血壓等簡單身體健康檢測，而這些過程中，都與衛生局、長照機構、輔具機構、耕莘醫院及護校合作，定時都有健康課程及進一步健康檢查，給長者全方位照護。