快篩試劑短缺 新北國民黨團呼籲中央盡速補足

疫情升溫，民眾搶買快篩試劑。新北市議會國民黨團今日舉辦記者會，呼籲中央不要讓新北市民買不到快篩試劑，淪為二等公民。書記長廖先翔表示，新北市確診數3天內累積有1500人，居家隔離人數近2萬，卻只分配到10萬劑，中央應該盡速檢討配給快篩試劑的依據，不要因為政治考量就少發給新北市。

今日出席人員包含新北市議長蔣根煌、廖先翔、市議員劉美芳、蔡建棠、江怡臻、王威元、林國春、連斐璠、金瑞龍、楊春妹、黃林玲玲。

蔣根煌表示，新北市的快篩嚴重不足，如果中央定調要跟病毒共存，那就要跟民眾說清楚，補足快篩試劑也刻不容緩，這樣才不會讓民眾生活在恐懼中。

江怡臻指出，目前新北市不論在職場上或是校園內都有人確診，儘管停班停課，但是還是會要求員工、孩子進行快篩，現實中的狀況卻是民眾跑10間藥局超商，卻有8間買不到快篩試劑，讓員工、家長都相當擔憂。

江怡臻指出，儘管市府已經超前部署，但在中央徵用加上需求大增的情況下，快篩試劑仍遠遠不足，呼籲中央一定要盡速補足，才能讓民眾符合工作跟上學的需求，不要讓民眾疲於奔命，未來快篩試劑若走向實名制購買，也請中央說明清楚，盡快上路，做好配套措施。

王威元表示，按照中央原本規定，居家隔離10天內要做四次快篩，儘管新規定調整為一次快篩、另一次備用，但是新北市隔離人數節節攀升，接觸到確診者的民眾都需要快篩試劑，這些量能加起來超過中央的供給，人民買不到的情況下，中央的防疫政策形同虛設，讓民眾無所適從。