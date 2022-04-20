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安居樂水新北論壇 5月12日邀各界探討新北治水經驗

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
板橋母親之河湳仔溝整治後現況。圖／新北水利局提供
板橋母親之河湳仔溝整治後現況。圖／新北水利局提供

新北近來持續改造境內流域，過程中也累積不少成果，新北水利局規畫在5月12日上午9時舉辦「安居樂水 新北論壇」，要將新北近年水利治水成果與經驗與大家分享，同時也探討城市需要什麼樣的河川，大家該如何改變與參與。

水利局說明，這次論壇邀請國內水利專家、中央代表、在地相關組織及青年等多方會談，透過對談共同探討城市、自然與人連結的議題觀點，以國家經驗、聚焦新北，了解城市與河川的關係。

論壇分「【觀點】安居樂水新北治水經驗分享」、「【對談I】大河之都永續未來」、「【對談II】城市，自然與人共生之道」三部份，其中安居樂水新北治水經驗分享，邀請水利局局長宋德仁分享整治成果。

而另外兩場對談則由經濟部水利署副署長王藝峰、CSR@天下頻道總編輯黃昭勇擔任主持人，從政府機關、新聞媒體觀點切入，共同探討城市需要怎樣的河川，大家又能如何改變與參與。

「安居樂水 新北論壇」將於5月12日上午9時至12時在新北市立圖書館總館3樓演講廳舉辦，即日起至5月11日下午5時止可免費上網報名

藤寮坑溝恢復三面不光兼顧防洪生態細節。圖／新北水利局提供
藤寮坑溝恢復三面不光兼顧防洪生態細節。圖／新北水利局提供
湳仔溝生態回來後，吸引不少兒童一起前往賞鳥。圖／新北水利局提供
湳仔溝生態回來後，吸引不少兒童一起前往賞鳥。圖／新北水利局提供
新北水利局治水成果鴨母港溝。圖／新北水利局提供
新北水利局治水成果鴨母港溝。圖／新北水利局提供
新北水利局規畫在5月12日上午9時舉辦「安居樂水 新北論壇」。圖／新北水利局提供
新北水利局規畫在5月12日上午9時舉辦「安居樂水 新北論壇」。圖／新北水利局提供

水利局 治水

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