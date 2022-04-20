提升社區安全 北市維修消防設備可申請補助

台北市建管處今天表示，為提升社區安全，6月1日起受理公寓大廈申請維護修繕補助，包含水塔清洗、消防設備等8項目，公寓及100戶以下大樓，補助最高新台幣10萬元。

台北市建築管理工程處發言人鄭大川指出，今年開放受理公寓、大廈共用部分維護修繕費補助申請，分2階段，分別為6月1日至30日、10月1日至31日止。

他說，今年補助項目包含消防設備、安全門、共用排水溝、充電車共用線槽、水塔及蓄水池清洗、樓梯間防墜設施、共同走廊及樓梯間與無遮簷人行道和開放空間地坪、開放空間兒童遊憩設施與照明設備。

建管處指出，補助方式由管理委員會或管理負責人提出申請，要檢具6個月內修繕資料及申請表，每處公寓、大廈最高補助金額為維護修繕費49%，100戶以下包含公寓，最高補助10萬元，101戶至200戶最高15萬元，201戶以上最高20萬元。

建管處表示，有鑑近期老舊公寓大廈發生火警案例，自今年起納入消防設備維護補助，也鼓勵住戶盡快成立管委會，首次報備管委會可在6月優先申請，補助金額再提高5萬元。

建管處指出，相關資訊可至官網「申請書下載」網頁的「公寓大廈科」，再點選「台北市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助申請」相關表格填寫。