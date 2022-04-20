提升社區安全 北市維修消防設備可申請補助

中央社 / 台北20日電

北市建管處今天表示，為提升社區安全，6月1日起受理公寓大廈申請維護修繕補助，包含水塔清洗、消防設備等8項目，公寓及100戶以下大樓，補助最高新台幣10萬元。

台北市建築管理工程處發言人鄭大川指出，今年開放受理公寓、大廈共用部分維護修繕費補助申請，分2階段，分別為6月1日至30日、10月1日至31日止。

他說，今年補助項目包含消防設備、安全門、共用排水溝、充電車共用線槽、水塔及蓄水池清洗、樓梯間防墜設施、共同走廊及樓梯間與無遮簷人行道和開放空間地坪、開放空間兒童遊憩設施與照明設備。

建管處指出，補助方式由管理委員會或管理負責人提出申請，要檢具6個月內修繕資料及申請表，每處公寓、大廈最高補助金額為維護修繕費49%，100戶以下包含公寓，最高補助10萬元，101戶至200戶最高15萬元，201戶以上最高20萬元。

建管處表示，有鑑近期老舊公寓大廈發生火警案例，自今年起納入消防設備維護補助，也鼓勵住戶盡快成立管委會，首次報備管委會可在6月優先申請，補助金額再提高5萬元。

建管處指出，相關資訊可至官網「申請書下載」網頁的「公寓大廈科」，再點選「台北市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助申請」相關表格填寫。

北市 人行道

延伸閱讀

抗疫嘉義縣設社區心理衛生中心關懷專線 公布抗壓力5招

疫情升溫 北市中小學幼兒園停課師生數今達4.6萬人

高雄聖功醫院今天凌晨起火 疏散30名氣切及臥床病患

高市6樓以上公寓大廈一年內未成立管委會 將依法開罰

相關新聞

台北貓空茶會因應疫情升溫停辦 購票民眾可全額退費

台北市觀光傳播局今天表示，因應疫情持續升溫，23日的台北貓空茶會將停辦，售票平台也會全額退費給購票民眾。

板橋車站北側廣場多處補丁 工務局：爭取經費修復

板橋車站每日人來人往，新北市議員葉元之指出，車站北側廣場的人行道磁磚多處破損，補丁到處都是，板橋車站是新北市的門面，且現...

中央規劃在淡水蓋1712戶社宅 新北議員質疑沒評估區域機能

中央規劃在新北市淡水區設置2處社宅，新北市議員陳偉杰指出，中央不但灌水增戶數衝業績，更不管區域規劃和地方生活機能跟不跟得...

餵食野鴿糞便滿地 北市十個月來僅罰4件

餵食野生動物可能造成動物群聚，剩餘食物殘渣也會導致環境髒亂、引發人畜共通疾病的風險。議員潘懷宗就指出，台北市的公園內常有...

快篩試劑短缺 新北國民黨團呼籲中央盡速補足

疫情升溫，民眾搶買快篩試劑。新北市議會國民黨團今日舉辦記者會，呼籲中央不要讓新北市民買不到快篩試劑，淪為二等公民。書記長...

安居樂水新北論壇 5月12日邀各界探討新北治水經驗

新北近來持續改造境內流域，過程中也累積不少成果，新北水利局規畫在5月12日上午9時舉辦「安居樂水 新北論壇」，要將新北近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。