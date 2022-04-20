足跡「沒圖書館」瘋傳 新北市圖說這些人會去

近期網路上流傳一段文章提及，「今天早上我閒著沒事，把已經公布的所有確診者足跡都拿來研究了一下，發現一個令人唏噓的現實，幾乎沒人去過書店、圖書館」，看了內容讓人感到不勝唏噓，但也點出科技時代民眾普遍遠離閱讀書籍的事實。

新北市立圖書館今上午進行市政會議專案報案，其中提到以性別區分女性占6成多數、年齡區分30至49歲佔4成6、身分區分學生及上班族佔4成，而到圖書館的民眾，有3成是來參加聚會等非閱讀活動。

另因應新北推出「居家照護計畫」，圖書館自即日起也配合推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務，讓居家照護市民除了可以得到適切的生活照護，同時也能透過閱讀好書，讓身心靈得到安頓，安心恢復健康。

新北市文化局長龔雅雯表示，疫情尚未平息期間需安頓身心，閱讀是最佳心靈雞湯，因應疫情變化，圖書館特別推出各種多元的安心閱讀服務，包括「新北E書房」一站式線上學習網站，免費提供數10萬冊電子書讓民眾借閱，透過無接觸的線上閱讀服務的方式，滿足不方便出門民眾的閱讀需求。

另外還有書籍外送的「宅配獨享包」與自取的「閱讀便利包」等防疫應援貼心借閱服務。配合新北市「居家照護計畫」啟動，「居家照護讀享包」宅配閱讀服務，讓居家照護民眾除了可以透過視訊問診，開藥、送藥之外，也可透過線上辦證快速申請的方式，享有5大主題讀享包宅配到府的服務。

新北市立圖書館館長王錦華今天在市政會議中，以「圖書館不只是圖書館 Library+1」為題進行專題報告，王錦華館長表示，新北市升格至今已投入22億1792萬元新建及改造圖書館， 過去3年內新增建了5座圖書館、改造與翻轉25座；今年將再新增1座圖書館，年底前將再完成10座圖書館的改造。

除了在各區打造別具風格的特色圖書館，同時推動新形態的閱讀服務，目前全市館藏823萬冊，3年增加106萬冊、圖書借閱2885萬冊、入館利用人次達4946萬人。今年新北閱讀節結合「府中雙城」，推出「府中雙城．閱讀新北 1001頁」城市閱讀活動，將新北的城市美學結合日常生活體驗。

新北市長侯友宜表示，因應疫情影響及民眾閱讀習慣改變趨勢，圖書館結合創意，不斷推陳出新，針對不同特性的閱讀需求，提供最適當的資源與便利貼心的閱讀管道與服務，與市民連結，帶領民眾進入閱讀的世界。