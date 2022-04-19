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新北推高齡友善換居 長者將歡喜入住電梯社宅

中央社 / 新北19日電

新北市政府表示，為解決「老宅困老人」雙老現象，推出「高齡友善換居－樓梯換電梯」計畫，今天完成首例簽約儀式，一對高齡夫婦2週後將由老舊公寓搬進有電梯的社會住宅。

新北市政府城鄉局發布新聞稿指出，居住在沒有電梯老舊公寓的陳爺爺、陳奶奶，經常為出門採買、就醫時必須上下樓梯所苦，在得知市府推出高齡友善換居方案後，陳爺爺主動提出申請並經審查取得資格，今天簽約2週後將入住新店央北青年社會住宅。

城鄉局表示，高齡友善換居計畫共有新店央北社宅與三峽國光社宅共34戶，可供長者或身障市民以換居方式入住社宅，原居住的老舊公寓空出後，將由新北市住宅及都市更新中心轉租給年輕人，租金可以折抵社宅租金或免費居住，歡迎有需求市民送件申請。

城鄉局表示，社宅有全齡友善平整路面、電梯出入，解決了高齡者的出門難題，更有與耕莘醫院合作的耕莘診所，陳爺爺、陳奶奶往後下樓就可到診所看診領藥。還有公共托老中心可提供在地、即時、便利的社區照顧，以及社區內還有特別為高齡者打造的課程及活動。

社宅 新北

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