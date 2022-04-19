批新北議會老人政治遭嗆活在平行時空 她：關注防疫

台灣民眾黨新北市黨部昨日召開記者會抨擊新北議會藍綠老人政治，卻遭國民黨的議員擬參選人批評，現在應該聚焦疫情，民眾黨此時根本活在平行時空。民眾黨新北中和的議員參選人王如意反嗆，她前陣子因類普篩為市民發聲，從過去到現在都關注疫情，很多事情不必一一向其他議員參選人報告。

王如意表示，老不是問題，為老不尊、倚老賣老，才是最大的問題，像藍綠幾個較年長議員都有官司案子，爭議這麼多，卻還要繼續連任，恐怕不適當。當中有議員說蔡英文總統及行政院長蘇貞昌也很年長，但關鍵就在於他們身上沒有案子或被判刑。

王如意強調，外界有聲音說此時防疫才是重點，但其實防疫一直是她關注的焦點，像前一陣子基隆市進行類普篩，她就質疑疫情指揮中心為何不把新北市納入類普篩的範圍。

另外，中和區2歲孩童不幸染疫成為小天使，王如意指出，她昨天下午特地跟民眾黨新北市黨部主委楊博宇、執行長林欣賢，一起前往中和區北海宮為小朋友祈福，其他黨內參選人也用不同信仰為染疫孩童集氣。