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疫情嚴峻 汐止區公所成立居家照護中心

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所在二樓空間成立居家照護關懷中心，有需求民眾可以撥打汐止區公所總機2641-1111轉232-239，都會有專人服務。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所在二樓空間成立居家照護關懷中心，有需求民眾可以撥打汐止區公所總機2641-1111轉232-239，都會有專人服務。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情嚴峻，確診個案不斷增加，配合新北市政府，汐止區公所也配合在二樓空間成立居家照護關懷中心，設有關懷專線接聽民眾電話，有需求民眾可以撥打汐止區公所總機2641-1111轉232-239，都會有專人服務。

汐止區長陳健民表示，最近本土疫情升溫，新北市政府、汐止區公所都有成立COVID-19居家照護關懷中心，服務對象有三大類，第一個是出國回來的居家檢疫者、第二個就是被匡列的居家隔離者、第三部分就是輕症或是無症狀被醫生判定在家裡，這是居家照護者，這些都是中心要關心的對象。

陳健民強調，關懷中心主要分成兩個部分，針對健康照護及生活關懷，隨著確診數的增加，中央也推居家在宅，針對輕症或無症狀不送到醫療院所去，這部分經過醫生診斷後，可以留在家的民眾，居家照護關懷中心每天都有人做聯繫，也會有醫院以視訊的方式，針對身體狀況做了解跟確認。

陳健民指出，至於生活關懷有十大服務項目，生活物資採買、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運，包括寵物的照顧需求也有，還有針對學生及弱勢的關懷跟協助，都會做相關的處理，所以，只要有相關的問題，都可以跟區公所關懷中心聯繫，結合了汐止區衛生所、清潔隊、消防隊及警分局，都在關懷中心裡面，有需求的話可以撥打汐止區公所總機2641-1111轉232-239，都會有專人服務。

汐止 居家照護

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