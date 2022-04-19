淡水青商會辦捐血抗疫 民眾挽袖捐熱血
新北市淡水國際青年商會今(19)日於淡水水碓活動中心舉辦捐血活動，雖然天公不做美下起雨來，但還是有不少民眾等著捐血資料準備捐出熱血，活動目標6百袋。而紅樹林有線電視也協助這場活動，為捐出熱血的民眾加油打氣。
青商會長周秀卉也捐出熱血，並表示，希望帶領大家一起支持捐血活動，而目前許多醫院的血庫，都很缺血，過去每年都會在四月十九舉辦捐血活動，更在地方熱心公益捐舉辦關懷弱勢，而這目標訂在6百袋，出動三輛捐血車，許多人都等著捐血，一起來響應公益。
在活動現場，捐血中心出動了三輛捐血車，主辦單位的贈品，更是結合在地商家及淡水農會推出在地等色的南瓜麵條，希望藉由這次的捐血活動帶起更多人加入公益活動行列，不只是鼓勵民眾來捐出熱血，做公益，幫助血庫減輕負擔之外，用捐血來傳遞溫暖的愛心，並且一起來對抗疫情。
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