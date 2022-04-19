金萬兒童藝文月登場 精彩戲劇融入地方特色

金山區公所辦理兒童藝文月，今年擴大辦理，聯合萬里區公所舉辦5場次的巡迴展演，上週五第一場次圓滿落幕，接下來還有4場次分別於三和國小、中角國小、大鵬國小及金美國小演出，場場不同戲碼、場場融入地方特色，千萬不要錯過。

金山區長廖武輝表示，今年公所擴大辦理第二屆藝文展演活動，聯合萬里區公所辦理5場次的巡迴展演，要歡慶兒童節一整月。藝文展演戲劇規劃融入地方特色，演出獨創系列故事「千順傳說」，搭配看戲劇集點換禮物的創新活動，讓小朋友開心看劇又能獲得可愛的兒童節禮物。

本次演出邀請｢六藝劇團｣在劇情上巧妙地將護法將軍千里眼、順風耳的傳奇故事結合金山、萬里在地元素，像是傳承百年的蹦火技藝、金包里慈護宮、金山三寶、牽罟文化及中角灣國際衝浪基地等，以寓教於樂的方式了解金山、萬里在地文化。

除了要讓孩子歡慶兒童月，也要守護看劇的防疫安全，公所人員特別於入口處把關，需要疫苗打滿兩劑以上才能進入觀劇，接下來還有連續4週獨創戲碼—愛的角度、男生女生配、與海拔河及金山萬里水相連，分別在三和國小、中角國小、大鵬國小及金美國小演出，歡迎大小朋友一同共襄盛舉，歡度最知性、藝文的金萬兒童月。