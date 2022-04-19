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確診者增加哀怨電話打不通 新北議員籲衛生局增員接線

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北衛生局副局長高淑真（備詢台前左1）回應，統計13、14日的電話數量，平均來電數量高達4150通。記者江婉儀／攝影
新北衛生局副局長高淑真（備詢台前左1）回應，統計13、14日的電話數量，平均來電數量高達4150通。記者江婉儀／攝影

中和2歲男童因感染新冠肺炎而死亡，新北市議員張維倩認為，確診人數越來越多，民眾抱怨衛生局電話都打不進去，她要求衛生局要增加人力。新北市衛生局表示，近日平均來電數量高達4150通，衛生局已經從原本的16人增設到25人。

張維倩認為，2歲男童的案子是經過地方社團披露，男童拖延了3小時才就醫，家屬說法與市府南轅北轍。另外，家長反映電話打不進去，包含其他民眾，打電話給衛生局永遠都在忙線，無法支援確診民眾需求，她認為衛生局要加派接線人力，難道民眾打電話要像買樂透？未來求助人數只會更多不會更少。

謝政達表示，中央已說過程序上沒有問題，家屬也有通報1922、跟消防局聯絡。衛生局副局長高淑真回應，統計13、14日的電話數量，平均來電數量高達4150通，衛生局已經從原本的16人增設到25人，除了專線組也有送醫組等，還有7家責任醫院可以告知確診者相關資訊。

另外，民進黨議員李坤城指出，男童父親從當天下午4點30分打到50分，衛生所都沒有接通，最後晚上7點30分送到雙和醫院，這中間黃金救援3小時，市府應有改善檢討的地方，不該全部都推給中央，要衛福部長陳時中背書。

謝政達表示，中央已審視過新北處理流程，明天中央與專家開會後，也將公布指引，會有更明確依循。

衛生局

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