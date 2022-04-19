嬉遊公館 北市警交通宣導保護用路人「四季平安」

台北市公館商圈本月舉辦一年一度的「嬉遊公館 全民集氣‘五‘告給力」促進活動，轄區警方中正二分局藉這幾會，也到場加強宣導「四季交安」交通安全觀念。

今年度第2季，中正第二分局配合交通部、台北市政府警察局規劃「四季執法專案」，構建交通安全防護網，以降低事故、事故帶來的傷亡潛在風險；第一季執法主題是酒駕執法，第二季則是和用路人息息相關的「路口安全」。警方將針對車輛不禮讓行人、行人違規、路口闖紅燈、違規左右轉等行為加強執法。

中正二分局提醒駕駛人、路人「路口慢看停、行人停看聽」，汽機車駕駛務必記得「路口慢看停」：「慢」接近路口，減慢速度，「看」擺頭左右查看，有無人車，「停」讓斑馬線上的行人先行，且至少需要距離行人1個車道寬。行人通過路口也要記得「路口停看聽」:「停」通過路口先停一下、不要立刻進入行人穿越道，「看」前後左右看一看、確定沒有車，「聽」除了眼觀更要耳聽，確定沒有車輛駛來。