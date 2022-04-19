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確診送醫大增 新北消籲做好居家照護減救護壓力

中央社 / 新北19日電

新北COVID-19今天確診516例又創新高。市府消防局表示，119除協助運送確診患者，每天仍有逾500件緊急救護案件，應做好居家照護等相關配套，才能避免救護量能受到太大衝擊。

新北市政府消防局救災救護指揮中心主任李宇松接受中央社記者電話訪問指出，新北市平均每天有500件到600件緊急救護案件，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，安排8輛專責防疫救護車，換言之線上救護車少了8輛。

李宇松舉例，若接獲OHCA（到院前心肺功能停止）急救案件，但就近分隊僅有專責防疫救護車情況下，勢必要從較遠分隊調派，送醫分秒必爭可見救護量能吃緊程度。

李宇松認為，專責防疫救護車有限，既然要與病毒共存，染疫人數越來越多，除應做好匡列以避免案件數暴增，且應做好居家照護等相關配套，例如透過iCare智能照護app等判斷患者是否有送醫需求，才能有效減輕救護壓力，避免OHCA等一般救護案件受太大衝擊。

此外，針對新北市2歲幼童確診重症住院搶救後不治，家屬日前控延誤就醫。李宇松表示，中心在晚間6時許接到通報，隨即依中央相關指引聯繫衛生及醫療單位，一確認有病房就立刻派遣救護車，沒有延誤的問題。

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