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台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

照護工FIKA學會溝通、運用玩具讓長者復健 獲模範勞工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
來自印尼、年僅24歲的模範移工FIKA，2年前來台擔任家庭看護工，照顧曾中風、患有失智症的阿嬤，學習力佳，國台語攏欸通。圖／新北市勞工局提供
來自印尼、年僅24歲的模範移工FIKA，2年前來台擔任家庭看護工，照顧曾中風、患有失智症的阿嬤，學習力佳，國台語攏欸通。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局與交通局共同舉辦模範勞工表揚大會，由市長侯友宜頒獎給170位模範勞工、60位優良駕駛。其中，來自印尼年僅24歲的FIKA，2年前來台擔任家庭看護工，照顧曾中風、患有失智症的阿嬤。FIKA認真學習語言，才3個月就能基礎溝通，現在連阿公的台語都聽得懂。

除了日常照護，FIKA更發揮創意，運用生活中的小玩具，如利用家中閒置的釣魚玩具，訓練阿嬤手部抓力，哼唱印尼歌曲，讓阿嬤在不知不覺中完成復健。陪同領獎的雇主何菁鳳還特別穿起「姊妹裝」一起分喜榮耀，她說阿嬤能恢復到會認人、講話還算清楚，都要歸功於FIKA的用心。

負責842路線的公車駕駛員張武忠，有次遇到下大雨導致塞車，車上有位老翁因腸胃狀況不佳，不小心便溺在褲子上，當下十分驚慌，張武忠從照後鏡發覺老翁神色有異，在停等紅燈時，拉起手煞車、走向老翁身旁關心，老翁則低聲羞怯地說，因為褲子上有穢物，不好意思下車，張武忠即跟老翁表示可先載他回調度站上協助清潔，並拿自己的運動褲給老翁換上。

勞工局長陳瑞嘉表示，為了迎接勞動節，職訓中心與就業服務處攜手推出「2022新北市技能競賽暨餐飲業專案徵才活動」，4月30日在三重區綜合體育館舉行，除了可以觀賞咖啡拉花、翻糖蛋糕、奶油蛋糕裝飾競賽，以及大師講座、烘焙及咖啡產業主題展覽、親子體驗活動等。餐飲徵才部分則有路易莎、星巴克、摩斯漢堡等優質廠商，釋出超過300個職缺。

來自印尼、年僅24歲的模範移工FIKA（右），與受照顧者家屬合影圖／新北市勞工局提供
來自印尼、年僅24歲的模範移工FIKA（右），與受照顧者家屬合影圖／新北市勞工局提供

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