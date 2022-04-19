影／北海岸駱駝峰奇岩被無良民眾刻字 淪為情侶留言板

北海岸及觀音山國家風景管理處近期舉辦「野柳石光夜訪女王」點燈開幕式，但周邊知名景點「駱駝峰」，近日卻被民眾發現被人刻字示愛，變成留言板，也被批評相當缺德。北觀處表示，會派人巡視周邊環境及遊客安全。

新北市議員白珮茹表示，近來有遊客發現，駱駝峰整的面岩壁遭人刻字塗鴉破壞，疑似以鑰匙等尖銳物刻畫各種示愛字樣，斑斑字跡，相當顯眼，引發熱議。

她接獲陳情，有民眾看到很傻眼，去年來還沒有看到被刻字留言紀念，認為岩石生成需要很久時間，「這樣破壞很不對，相當缺德！」

白珮茹說，相較金山近來興起的中角灣、中山溫泉公園，萬里區的景點較單薄，遊客留停時間不長，她也爭取大鵬、龜吼增設Ubike.2.0站點，思考從金山延伸串接員潭溪步道、野柳地質公園、維納斯海岸線、萬里蟹美食等在地景點遊程，串連這條珍珠海岸，也呼籲民眾保有公德心，珍惜稀有的地貌。