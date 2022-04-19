全運會漏報名選手可領285萬補償金 議員質疑：市民埋單

2021年全運會台北市曾經漏報鐵人三項混合接力，以致北市選手失去挑戰獎牌、甚至潛在奪牌的獎金。台北市議員簡舒培下午在議會質詢指出，她接獲爆料，市府的行政疏失，鐵人三項選手沒有報名，卻可領285萬的補償金，甚至還用體育活動推廣和推展體育活動巧立名目發獎勵金，讓市民埋單。對此，體育局長李再立坦言，這是行政作業疏失所造成，才想辦法確保選手權益不要受損。

台北市鐵人三項代表隊實力堅強，2019年全運會包辦3金1銀，去年可望挑戰混合接力四連霸；卻因體育局行政作業疏失，漏報鐵人三項混合接力項目，恐導致尚未開賽北市就失去挑戰獎牌的資格，更失去潛在獎金。

簡舒培指出，體育局因行政疏失，影響潛在獲獎選手及教練，予以補償，依照績優運動選手、教練及學校或體育團體獎勵金發放辦法及本市績優運動選手訓練補助金發給辦法，發給獎勵金285萬元。其中235萬，體育局打算新增110年全國運動會鐵人三項混合接力選手教練補償案獎勵金名目，在體育局110年體育活動推展項目下支應。

簡舒培指出，檢舉人甚至向她表示是天下奇聞，她知道這一隊選手非常優秀，如果報名，應該可以連霸，領這些獎金理所當然，行政疏失卻由市民買單，合理嗎？

李再立表示，當做是他們奪金牌，獎金是補給他們，補助金是補差額。這些選手很認真在訓練，沒辦法去比賽是體育局行政作業造成，才想辦法確保他們的權益不要受損害。

簡舒培說，此行政疏失，體育局從督導到承辦人員，只記7支申誡，之後巧立名目發補助，285萬由市民埋單，且發放方式違法，因為獎勵辦法是給參賽者，完成報名程序，公告取得競賽資格，但沒報名如何取得獎金？行政疏失不是可國賠嗎？而且全案甚至沒有政風的調查報告。

對此，市府政風人員表示，政風調查有兩種，因案情不複雜，用內部簽文報告市長，複雜的才會用調查報告，但內簽內容和調查報告都一致。法務局表示，依國賠法，若審查過失和損害金額，公務員有責任，就會向公務員求償。但這案沒有走國賠，是體育局衡量。