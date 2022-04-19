北市汙水管堵塞8成是油垢 去年共開罰32件

汙水下水道如人體靜脈，將汙水輸送至汙水處理廠淨化，北市衛工處統計，近年汙水管線堵塞的原因，有8成都是因為超量「油脂」排入汙水下水道形成油垢、油塊所致，現在衛工處與環保局、衛生局合作，針對北市餐飲業堵塞熱區辦理聯合稽查，去年共開罰32件，目前已完成22家檢舉熱區餐飲業者稽查，複檢排放水質均已合格並完成相關改善作業。

北市衛工處表示，台北市門牌用戶接管普及率已逾8成，總汙水管線埋設長度逾2700公里，為了有效降低汙水管線堵塞風險，提升市民居家環境衛生品質，2020年起導入「精實管理」的手法，將累計通報堵塞3次地點視為熱區，首先辦理人孔檢視，再辦理預防性清疏、商家調查、宣導及水質稽查作業。

營運管理科長劉容伶指出，2020年至今已完成184處堵塞熱區的預防性清疏，並針對378家商家宣導提醒注意排放水質，並裝設油脂截留器及執行259戶水質稽查。若餐飲業者排放水質超標，將開限期改善通知，複查未過關可開罰1萬到10萬元，直到改善為止，去年共有32件開罰，平均金額1萬元。

衛工處1年平均稽查1400件，至於重複發生堵塞的熱區，衛工處說，會結合環保局、衛生局辦理聯合稽查，稽查餐飲業者汙水排放濃度、環境衛生以及汙水是否任意排放。目前已完成被檢舉3次以上的熱區共22家餐飲業者聯合稽查作業，稽查區域包含錦州街商圈、南陽補習街商圈，稽查後店家複檢排放水質均已合格，且完成相關改善作業。

衛工處進一步說明，餐飲業依規定均應裝設油脂截留器，可有效降低排放汙水的油脂濃度，減少汙水下水道堵塞風險，餐飲業者應定期清潔及維護油脂截留器，將汙水中油脂欄除後，再排入汙水下水道；廚房餐具清洗前，要先用餐紙巾擦拭油膩的鍋碗瓢盆，再以清水清洗，避免油脂凝結管壁結垢，讓都市靜脈保持暢通無阻。