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北市動物之家21日開始搬遷 暫停參訪和犬貓互動

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
動物之家搬遷和開放情形。圖／台北市動保處提供
動物之家搬遷和開放情形。圖／台北市動保處提供

北市動物保護處今天表示，本月21日起將進行台北市動物之家收容動物及設施搬遷，至5月19日為止，只提供飼主領回寵物及預約辦理認養手續，暫停參訪與犬貓互動，以免影響參訪民眾安全。

市民家中寵物離世如欲委託集體焚化，服務地點則暫移至位在信義區的動保處辦公室，5月20日將啟用動物之家中繼園區及開放參訪等各項為民服務措施。

動保處表示，去年底完工的台北市動物之家中繼設施在原址旁的復育園區內，新地址是內湖區安美街191號，本月13日已取得臨時使用許可，並自21日起，動物之家原址的660隻狗狗及貓咪們，將由工作人員及志工協力分批運送到新設施，中繼站將有更寛闊的場地讓狗狗們運動，尚有200餘隻犬貓暫留原址及調整籠舍，以利牠們有更舒適的生活空間，同時決解收容超量的問題。

動保處表示，動物之家搬家期間需安全的將犬貓們移往中繼設施，並拆遷原有設施，現場環境將較為雜亂，考量民眾的安全及服務品質，搬遷期間自本月21日至5月19日止，僅供飼主領回寵物，及讓曾與犬貓互動等著將認養的民眾辦理手續，民眾可以加入台北市動物之家粉絲團預約認養時間，其餘服務如參訪、短期志願服務學習等皆暫停受理。

動保處表示，動物屍體委託焚化服務地點則暫移至位在信義區吳興街600巷109號的動保處辦公室受理，服務時間同動物之家原開放時間，為每周二至周日上午10時至下午4時，周一及國定假日休息。

動保處表示，動物之家原址正在規劃新建工程，將重新打造更佳的動物收容及認養環境，提供市民休憩與生命教育空間，並自5月20日起暫於中繼設施新址提供服務，動物搬家期間，民眾仍可至全國動物收容管理系統查詢收容現況及尋找走失的寵物，也可加入「台北市動物之家」粉絲專頁與小編互動諮詢。

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