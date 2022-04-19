北流變成流行脫口秀中心？議員促定比例檔期給流行音樂

台北流行音樂中心今天至台北市議會教育委員會專案報告，議員王鴻薇指出，北流應該訂定標準，設定保留多少比例的檔期給流行音樂和流行文化，否則就會偏離要扶植流行音樂和文化的初衷。北流表示，審查節目的檔期以流行音樂和文化為主，只要不妨礙善良風俗，基本上都交由委員會審查並受理。

北流在書面報告中指出，去年的活動共有8場屬於演唱會或流行文化，其中有3場是博恩的脫口秀、1場炎上，另外類別的檔期有6場藝文活動、2場文化部專用檔期、2場企業活動；在今年的活動規劃中，除了音樂劇、演唱會之外，博恩和炎上的節目各有3場。

王鴻薇說，炎上和博恩的脫口秀票房都很不錯，但這些節目似乎和政府補助北流，希望扶植流行音樂和流行文化的想法不太一樣，建議北流在節目核准上可以優先訂定一個限制，保留一定比例優先給流行音樂和流行文化。

王鴻薇說，有些場館為了增加收入、改善財務，會和企業結合，甚至有些體育館也辦企業活動，她不希望北流之後也變成那樣，之後節目表攤開來看都是企業借去辦活動，外面有些場館甚至連宗教活動都有，北流應該讓流行音樂歸流行音樂，脫口秀歸脫口秀，不然乾脆改名「北部流行脫口秀中心」。

北流表示，受理檔期之後都有檔期審查委員會，委員會成員包括文化局人員、業界專家和北流員工，審理標準以流行文化、流行音樂為主，只要不妨礙善良風俗，基本上都交由委員會審查並受理。

北流董事長黃韻玲表示，對北流來說最重要的就是流行音樂和流行文化，活動也可能從流行音樂延伸，北流的檔期都會以流行音樂為主，節目的百分比可能要交由現場委員評審，在檔期審理上，若同一檔期會有不同的單位申請，會以流行音樂為主，主要檔期外會有一些零星檔期，等主要節目確認後，才會開放零星檔期給不同單位申請。