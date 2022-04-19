聽新聞
test
0:00 / 0:00
游淑貞退休10年專心學畫 作品情感濃烈、線條色彩豐沛
從高中行政職務退休下來的游淑貞，跟著台藝大老師廖啟恆習畫，從描擬寫實的山水風景開始，慢慢轉至所見所思，內化映射出抽象畫風，將10年來的畫作定位為「心演形譯」，近日起在石碇Loft-17森活藝術園區展出數十幅創作，展期至5月29日。
游淑貞出生於11口之家，她的父親是位公務員，靠著薄薪無法養活食指浩繁的子女，母親不得不外出謀職，以貼補家用，兄弟姊妹必須半工半讀，但父母重視教育，仍讓她自由學習，無論是田徑場、音樂或寫作，總是支持她不斷探索，這次在畫展前一周，母親以高齡92歲往生，讓她失去摯愛，在畫展茶會中，思及往事，不禁哽咽。
游淑貞曾加入宜蘭縣二月美術學會，並在時任理事長廖啓恆「心荷畫室」習畫。廖老師鼓勵她：「最好的藝術創作元素，其實就是自己的心。」因此她從實景慢慢轉至內心，由具體而至拆解重建，作品展現自由揮灑，成了抽象的異想世界，廖老師說她的畫中潛藏著畢卡索「吾繪所知，非繪所見」的變形美感。往往在構思與調顏料之中，快速噴出靈感，層疊彩繪而成。
此外，游淑貞在每幅畫下方創作三行小詩，她說油彩與詩，如同沈靜的雲和水，總在石碇的四季與晨昏，彼此交融暈染出特有的清雅與素樸。詩畫之間未必要相對應，可隨觀賞者自己思緒和想像馳騁。
游淑貞曾連續5年參與宜蘭縣文化局舉辦的二月美術學會會員聯展，受到前台北縣文化局長林泊佑的賞識，連續觀察她作品風格的變化，因此特地媒合到石碇Loft-17舉辦畫展，希望能與新北、宜蘭藝文界多交加交流。
游淑貞說，有幅題為「有餘˙友誼」，以眾多魚群的線條色彩，表現年年有餘的豐收，魚與魚之間，又相互和諧，呈現友誼，是作品中難得較具象的風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言