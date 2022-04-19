陳信瑜特支費爭議 市議會委員會擬再排專案報告

台北市勞動局長陳信瑜日前遭議員踢爆疑不法使用特支費，議會民政委員會決議1週內要提供相關明細。委員會2名召集人今天指出，重送的資料如舊是藐視委員會，將再排專案報告。

陳信瑜日前遭指與工會代表茶會時疑涉替北市副市長黃珊珊助選惹議，國民黨籍議員游淑慧爆陳信瑜特支費有疑慮。台北市議會民政委員會15日召開專案報告。

會中陳信瑜說，2筆特支費是用於買員工尾牙摸彩禮品，雖向丈夫工作公司購買酒品，但都謹守相關規定，對於特支費超額確實有疏失及粗心，向外界道歉；議會委員會決議北市府1週內應提供陳信瑜特支費單據及盡快提供特支費明細。

民政委員會今天進行業務單位工作報告與詢答，委員會第二召集人、國民黨籍台北市議員鍾沛君表示，上次會議決議北市府1週內應提供陳信瑜特支費單據和明細，但昨天送來的資料和上週內容幾乎一樣，認為是將委員會「裝肖維」，覺得非常遺憾。

鍾沛君認為，勞動局藐視委員會的決議，但越遮掩就顯示陳信瑜越心虛，目前政風已介入調查，她會和第一召集人耿葳討論並盡快安排相關專案報告，陳信瑜一天不把話說清楚，委員會就一天無法好好開會，議會有議會的態度。

民政委員會第一召集人、國民黨籍台北市議員集人耿葳也說，北市府若不提供相關明細恐涉及違憲，因為依據大法官釋字第148號，原始憑證不提供沒關係，但明細不在此限，所以支出明細是可以提供的。

耿葳表示，議會職權就是要監督北市府，相關明細資料請尊重委員會決議提供，且民國88年4月時任台北市議員的段宜康就曾索要類似資料，是有舊例可循，希望北市府今天下班前提供委員會相關明細資料，以確保議會監督權。