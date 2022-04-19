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零售蛋雞價差超過兩成 蛋農沒賺到揭造成差價原因　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
雞蛋上市出現10元以上的價差，農民沒賺到。記者簡慧珍／攝影
雞蛋上市出現10元以上的價差，農民沒賺到。記者簡慧珍／攝影

全台蛋荒還沒結束，產地價格飆高到每台斤40.5元，批發價50元，市價卻出現每台斤50元和62元的差異；彰化縣養雞協會理事長謝文龍說，轉手次數多墊高零售價，農民沒賺到差價。

政府「道德勸說」養雞團體「維持」產地蛋價，原本每台斤38.5元，因蛋農一再反映不敷飼養成本，蛋價昨天起漲兩元，創歷史新高紀錄，農民仍認為處於賠本邊緣，以飼料每月漲價一次的頻率持續升高，如果下個月又漲，蛋價非漲不可。

彰化縣洪姓蛋農表示，她養4萬隻蛋雞，去年同期飼料費約11萬元，現在15多萬元，光是飼養成本漲幅驚人，加上今年入春氣溫較低，養雞場買進的中雞感染「雞瘟」，死亡隻數較多，都算進成本裡，政府真的應讓蛋價適時反映成本，以免農民倒貼。

「哪有東西短缺大家搶著要，價格卻被壓低，生產者幾乎賠本賣。」謝文龍指出，不但飼料漲價，鋼鐵、油料都上漲，養雞場要經常維修雞籠、網子、箱子等器具，還有以前可用舊報紙鋪墊雞蛋，現在規定用瓦楞紙，每個成本多3元，撿拾和運輸出場前的破蛋雖然新鮮，卻必須廢棄，不能再賣作蛋液，也是成本上的損失。

謝文龍表示，俗語說「晴天要存雨時糧」，可以賺錢的時候不能賺，難道要農民在低價賠本的時候認賠嗎？蛋價每台斤40.5元實在不夠成本，再多3元以上，也就是每台斤43.5元，蛋農才有一點利潤Hold住養雞場的飼養與維修成本，

吳姓蛋農說，政府聲稱沒控制蛋價，蛋農會心裡有數，昨天若不同意蛋價再調高兩元，蛋農醞釀丟擲雞糞抗議凍漲，因為雞蛋很貴，全台還缺蛋，不會丟雞蛋抗議。

雞蛋批發價每台斤50元，市價從50元到62元都有，消費者都要「貨比三家」，想不透為何有公定蛋價，可是零售價差異大。謝文龍說，彰化縣是全國最大的養雞縣，雞蛋出場直送中、彰超市以散裝蛋形式零售，每台斤50元，賣到大台北地區需要運費、交給中盤、小盤到零售商，轉手次數越多，每一手賺2至3元，就出現每台斤60元以上的蛋價。

雞蛋 農民

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