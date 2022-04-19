民眾黨批新北議會是老人政治 林鼎超嗆：活在平行時空

台灣民眾黨新北市黨部開記者會，批評新北市議會已淪為老人政治，呼籲交棒給年輕人。國民黨新北市議員擬參選人林鼎超批評說，這兩周台灣正遭受疫情侵襲，民眾黨還在訴求議會不該淪為老人政治，根本處在平行時空、不食人間煙火。

民眾黨新北市議員參選人王如意昨天在記者會指出，國民黨籍新北市議員的平均年齡為54.3歲，民進黨籍新北市議員的平均年齡為52.4歲，民眾黨今年在新北市共提名11位市議員參選人，平均年齡只有43.7歲，年輕、高學歷、有活力，這是民眾黨參選人最大的競爭優勢。

林鼎超昨晚在臉書上貼文表示，本土確診案例日日創新高，尤其新北發生2歲孩童感染重症，沒想到民眾黨新北市黨部記者會，卻訴求議會不該淪為老人政治。讓身為兩個孩子父親的他來說，真的非常心痛。

他說，現在應該是先檢討孩童若染疫，通報送醫流程如何簡化？畢竟小朋友一旦生病，引發併發症速度快，加上目前青少年以下孩童，根本還沒辦法打疫苗，如何防疫才是現在的監督重點，而不是糾結在年輕才能選議員、為民服務。

林鼎超試問，民眾黨主席柯文哲今年62歲，立委蔡碧如58歲，競選下屆立委或總統時，都已經60歲了，那請問2024他們還要出來為民服務嗎？

林鼎超表示，王如意說鄭戴麗香因健康因素放棄連任，但年紀大就代表身體狀況不好？不理解年輕人關心的市政議題？這應該回過頭去看議員的經歷和歷練，絕對不代表年輕就可以了解市政議題。