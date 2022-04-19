快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾黨批新北議會是老人政治 林鼎超嗆：活在平行時空

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
林鼎超表示，疫情當前，現在應該要關注的是民生議題。圖／林鼎超提供
林鼎超表示，疫情當前，現在應該要關注的是民生議題。圖／林鼎超提供

台灣民眾黨新北市黨部開記者會，批評新北市議會已淪為老人政治，呼籲交棒給年輕人。國民黨新北市議員擬參選人林鼎超批評說，這兩周台灣正遭受疫情侵襲，民眾黨還在訴求議會不該淪為老人政治，根本處在平行時空、不食人間煙火。

民眾黨新北市議員參選人王如意昨天在記者會指出，國民黨籍新北市議員的平均年齡為54.3歲，民進黨籍新北市議員的平均年齡為52.4歲，民眾黨今年在新北市共提名11位市議員參選人，平均年齡只有43.7歲，年輕、高學歷、有活力，這是民眾黨參選人最大的競爭優勢。

林鼎超昨晚在臉書上貼文表示，本土確診案例日日創新高，尤其新北發生2歲孩童感染重症，沒想到民眾黨新北市黨部記者會，卻訴求議會不該淪為老人政治。讓身為兩個孩子父親的他來說，真的非常心痛。

他說，現在應該是先檢討孩童若染疫，通報送醫流程如何簡化？畢竟小朋友一旦生病，引發併發症速度快，加上目前青少年以下孩童，根本還沒辦法打疫苗，如何防疫才是現在的監督重點，而不是糾結在年輕才能選議員、為民服務。

林鼎超試問，民眾黨主席柯文哲今年62歲，立委蔡碧如58歲，競選下屆立委或總統時，都已經60歲了，那請問2024他們還要出來為民服務嗎？

林鼎超表示，王如意說鄭戴麗香因健康因素放棄連任，但年紀大就代表身體狀況不好？不理解年輕人關心的市政議題？這應該回過頭去看議員的經歷和歷練，絕對不代表年輕就可以了解市政議題。

台灣民眾黨 林鼎超

延伸閱讀

民進黨質疑後送制度 新北強調已完成兒科居家照護指引

民眾黨批新北市老議員太多 王淑慧：能力才是重點

從新北追到高雄 韓國瑜昔日青年局長拚初選很狂

國民黨初選協調會 政二代不滿加權比例扣太多

相關新聞

確診者增加哀怨電話打不通 新北議員籲衛生局增員接線

中和2歲男童因感染新冠肺炎而死亡，新北市議員張維倩認為，確診人數越來越多，民眾抱怨衛生局電話都打不進去，她要求衛生局要增...

北市社福據點暫停一個月 維持弱勢家戶送餐服務

公布新增1626例本土病例，而且增加2例死亡，另增101例境外移入，本土個案方面，不但再創歷史新高，且連5天破千。社會局...

批新北議會老人政治遭嗆活在平行時空 她：關注防疫

台灣民眾黨新北市黨部昨日召開記者會抨擊新北議會藍綠老人政治，卻遭國民黨的議員擬參選人批評，現在應該聚焦疫情，民眾黨此時根...

疫情嚴峻 汐止區公所成立居家照護中心

本土疫情嚴峻，確診個案不斷增加，配合新北市政府，汐止區公所也配合在二樓空間成立居家照護關懷中心，設有關懷專線接聽民眾電話，有需求民眾可以撥打汐止區公所總機2641-1111轉232-239，都會有專人服務。

淡水青商會辦捐血抗疫 民眾挽袖捐熱血

新北市淡水國際青年商會今(19)日於淡水水碓活動中心舉辦捐血活動，雖然天公不做美下起雨來，但還是有不少民眾等著捐血資料準備捐出熱血，活動目標6百袋。而紅樹林有線電視也協助這場活動，為捐出熱血的民眾加油打氣。

金萬兒童藝文月登場 精彩戲劇融入地方特色

金山區公所辦理兒童藝文月，今年擴大辦理，聯合萬里區公所舉辦5場次的巡迴展演，上週五第一場次圓滿落幕，接下來還有4場次分別於三和國小、中角國小、大鵬國小及金美國小演出，場場不同戲碼、場場融入地方特色，千萬不要錯過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。