新北市表揚優良駕駛 60名司機獲肯定

新北市府今天舉辦模範勞工與優良公車及計程車駕駛表揚活動，市長侯友宜親自頒獎表揚35名公車優良駕駛員及25名計程車優良駕駛，感謝他們這一年來堅守工作崗位和防疫最前線，提供最優質與安全的大眾運輸服務，讓民眾安心搭乘。

獲選為公車優良駕駛的朱金雄、張武忠，皆已在首都客運服務至今近20年之久，朱金雄擔任885路線公車駕駛員，遇到早上買菜搭公車回家的長者，便主動下車幫忙提菜籃並且安排座位，熱心舉動時常得到乘客讚許；熱心的他若遇假日搭車前往三峽遊玩的觀光客，也會詳加告知搭車及分享旅遊資訊。

842路線公車駕駛員張武忠，有次遇到下大雨導致塞車，車上有位老翁因腸胃狀況不佳，不小心便溺在褲子上，當下十分驚慌，張武忠從照後鏡發覺老翁神色有異，於是在停等紅燈時，拉起手煞車、走向老翁身旁關心，老翁則低聲羞怯地說，因為褲子上有穢物，不好意思下車，張武忠即跟老翁表示可先載他回調度站上協助清潔，並拿自己的運動褲給老翁換上。

朱金雄、張武忠都表示，僅是盡到工作上的本分，也感謝乘客及長官的肯定，之後仍會持續帶著熱忱的心服務每一位搭車的乘客。

計程車駕駛黃志傑長年擔任樹林警分局交通義勇警察中隊小隊長，協助交通疏導，工作表現優異，平常亦幫忙接送當地國小腦性麻痺孩子上下學；他說會持續認真服務人群，盡自己微薄的力量回饋社會。

交通局長鍾鳴時表示，公車、計程車駕駛員是大眾運輸服務的第一線，需要直接面對每一位乘客，優良駕駛員除了要有優良服務事蹟外，還應符合無肇事及無違反交通規則的條件，尤其這一年來疫情期間，還需堅守大眾運輸防疫最前線，身心壓力之大，實非外界所能想像，交通局也藉此勉勵所有駕駛秉持友善、熱忱的服務態度，每一位都可以是乘客心目中的優良駕駛。