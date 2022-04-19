遠嫁台灣落撿垃圾維生 母鼓勵重拾戲服再散光芒

一名遠嫁台灣的54歲越劇達人陶卉，21年前嫁到台灣5年後，丈夫就因腦中風臥病，生活重擔逼得她不得不放棄心愛越劇，一肩扛起家計靠做資源回收維生，咬牙拼了11年後，因母親鼓勵決心重拾戲服，參加大陸節目越劇比賽皆獲銀獎，再顯光芒後決定開班授課，重回人生舞台。

新北市文化局推動社區營造業務，迄今已扶植超過800個社區圓夢，配合時代演進、數位轉型，運用科技工具，自2020年起推出《潮遊新北動社造》數位專輯，結合影片、圖像、動畫等手法，活潑生動地展現社造成果。今年推出第二彈，紀錄永和從做資源回收到成為越劇老師的陶卉、努力為坪林札根的社造青年陳科廷及蘆洲神將腳的文化傳承等，共有3支影片及10則精彩溫暖的社區故事，歡迎一起來感動。

54歲的陶卉出身貴州梨園世家，多次獲得越劇比賽大獎。2001年嫁到台灣，未料才嫁來5年，先生就因腦中風臥病，生活的重擔逼得她不得不放棄心愛的越劇，一肩扛起家計，靠著做資源回收，咬牙拼了11年，陶卉說，期間不是沒想過要回家鄉，可總覺得是自己選擇嫁來台灣，還有孩子牽絆，最終還是待了下來。

「不要丟下妳身上僅有的魅力！」母親的這句話，讓生活無望的陶卉決心重拾戲服，並以台灣媳婦身分參加大陸《一鳴驚人》及《梨園漫步》節目越劇比賽，一舉皆獲銀獎。有人循線問她願不願意開班授徒，讓她從做資源回收者，自此走上教學這條路。去年陶卉獲新北市文化局社區營造一般性計畫補助的支持，也將她的故事拍成影片，收錄在《潮遊新北動社造Ⅱ》，希望鼓勵更多人不要放棄希望，勇敢逐夢。

文化局表示，《潮遊新北動社造Ⅱ》數位專輯系列，有別於紙本書籍出版模式，藉由影片、文字、圖片與動態設計，讓社區營造紀錄出現線上閱覽、沉浸式體驗等創新互動模式，透過手機、平板等載具隨時點看社造故事，內容不僅圖文交織，還有影像和音樂效果，方便民眾閱讀每一篇感人的新北社造故事。