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前往中和烘爐地新選擇 山下籃球場啟用YouBike2.0

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北交通局在中和烘爐地山下籃球場設置14輛YouBike2.0，新北市議員金瑞龍認為有助於提高在地居民及遊客到烘爐地參拜的便利性。圖／金瑞龍提供
新北交通局在中和烘爐地山下籃球場設置14輛YouBike2.0，新北市議員金瑞龍認為有助於提高在地居民及遊客到烘爐地參拜的便利性。圖／金瑞龍提供

中和烘爐地是新北知名景點，為提高交通便利性，新北交通局在山下籃球場設置14輛YouBike2.0。新北市議員金瑞龍表示，烘爐地離市區較遠，如今設置後將有助於提高在地居民及遊玩民眾到烘爐地參拜的便利性。

金瑞龍說明，烘爐地位處偏遠，交通便利性及易達性較中和市區不便，所以他過去有提案爭取在山下籃球場設置YouBike1.0，但當時交通局因技術問題無法克服而未能設站。

金瑞龍表示，在持續爭取下，如今YouBike2.0終於在月初順利設站，地點就位在興南路二段暨興南路二段399巷口東南側，現場有14輛YouBike2.0可供租賃，皆可使用悠遊卡，提供新北市民便利又有效率的租車體驗。

金瑞龍認為，相信設站後將能有效提高附近居民及到烘爐地參拜遊玩民眾的交通便利性，未來他也會持續努力爭取增加站點，讓所有市民都能享有便捷的綠色運具及人本的交通環境。

內南里長曾金禧也說，市府應持續觀察民眾使用情形，滾動式檢討YouBike2.0站點設置規劃，使用率高的地方要多增加站點及可借車輛數。

交通局綜合規劃科長吳政諺指出，約有96%的YouBike使用者會在30分鐘內還車，並至少有75%會轉乘公車及捷運等，表示YouBike有非常重要的大眾運輸接駁功能。

交通局長鍾鳴時則說，新北市除YouBike外，還引進其他多元共享運具如iRent、WeMo及GoShare（Gogoro）電動機車，讓民眾能有不同選擇。

金瑞龍補充，中和目前有60個 YouBike2.0站點，設置地點包含捷運站周邊、重要路口及公園附近等；截至目前為止，整個新北市共設有768個租賃站，市府規劃YouBike2.0目標至114年要有1500站，盼能將服務量能最大化。

YouBike 捷運

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